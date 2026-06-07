Будет лучшим другом: названы топ пород кошек-компаньонов

Хотя кошек часто считают независимыми и самодостаточными животными, многие породы способны формировать чрезвычайно прочную эмоциональную связь с человеком. Такие любимцы не просто живут рядом с хозяином, а стремятся к постоянному контакту, сопровождают его в повседневных делах и становятся настоящими членами семьи.

Как рассказала ветеринарный врач Сара Вутен, некоторые породы имеют особо выраженную ориентацию на человека. Они любят быть в центре семейной жизни, с готовностью общаются и ищут близости с владельцами. Об этом пишет Parade.

Регдол

Регдолы специалисты называют одними из лучших кошек-компаньонов. По характеру они напоминают собак: любят находиться рядом с людьми, следуют за хозяином по дому и всегда стремятся к компании.

Представительница благотворительного фонда защиты здоровья кошек Мэгги Плейсер отмечает, что регдолы легко учатся, прекрасно ладят с детьми и известны своей исключительной кротостью. Когда их берут на руки, они полностью расслабляются, что и послужило причиной названия породы.

Сиамский кот

Сиамские коты отличаются сильным характером и чрезвычайной преданностью своим владельцам. Они нуждаются в постоянном взаимодействии и часто формируют тесную связь с конкретным человеком.

Эти животные известны своей "болтливостью" — они активно используют голос для общения и не стесняются выражать собственные эмоции. По словам экспертов, в больших семьях сиамцы нередко выбирают одного любимого хозяина, которому остаются верны в течение всей жизни.

Бурманский кот

Бурманских кошек часто называют настоящими "тенями" владельцев. Они стараются не только находиться рядом, но и поддерживать физический контакт с человеком.

Такие любимцы с удовольствием сидят на коленях, спят рядом с хозяином и ищут теплые места отдыха. Из-за происхождения из теплых регионов бурманцы особенно любят уют и часто прячутся под одеялом или прижимаются к людям.

Сфинкс

Сфинксы заслуженно входят в число самых ласковых кошачьих пород. Из-за отсутствия шерсти они постоянно ищут источник тепла, поэтому обожают сидеть на руках, залезать на плечи и спать рядом с людьми.

Кроме приверженности хозяев, сфинксы отличаются высоким интеллектом, любознательностью и любовью к активным играм. Они нуждаются в много внимания и охотно становятся центром семейной жизни.

Мэйн-кун

Мейн-куны демонстрируют свою привязанность более сдержанно, чем другие породы, но это не делает их менее преданными. Эти большие и спокойные кошки любят быть рядом с хозяином, внимательно наблюдая за происходящим вокруг.

Они хорошо адаптируются к разным условиям жизни и ненавязчиво напоминают о своем присутствии тихим мурлыканием, характерными звуками или легкими прикосновениями.

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Шотландская вислоухая

Шотландские вислоухие коты известны спокойным характером и мягкой привязанностью к людям. Они не нуждаются в постоянном внимании, но всегда стремятся находиться рядом с членами семьи.

Их любовь проявляется ненавязчиво: они могут сидеть рядом на диване, спокойно наблюдать за домашними делами или просто находиться в одной комнате с хозяином. Именно эта уравновешенность делает шотландских вислоухих отличными компаньонами для семейной жизни.

Эксперты отмечают, что независимо от породы каждый кот носит индивидуальный характер. Однако именно регдолы, сиамцы, бурманцы, сфинксы, мейн-куны и шотландские вислоухи чаще всего демонстрируют сильную привязанность к человеку и потребность в тесном общении с хозяином.

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