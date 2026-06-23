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Как часто можно купать кота и нужно ли это делать: ответ ветеринаров

Цихоцкая Мария

Как часто можно купать кота и нужно ли это делать: ответ ветеринаров
Ветеринары отмечают: полноценное мытье с шампунем нужно котам только при исключительных обстоятельствах. Источник: Getty Images

Ухоженная шерсть и здоровая кожа – ключевые показатели благосостояния домашнего кота. В то же время эти животные обладают уникальной физиологией, позволяющей им эффективно поддерживать чистоту самостоятельно.

Шероховатый язык с мелкими роговыми сосочками работает как естественная щетка, а сальные железы равномерно покрывают шерсть защитным слоем жира, что помогает очищению без участия человека. Об этом пишет engage.ua.

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Как часто котам нужно купание

Ветеринары отмечают: полноценное мытье с шампунем нужно котам только при исключительных обстоятельствах — сильное загрязнение, медицинские показания или особенности конкретной породы. Для здорового короткошерстного кота, живущего в помещении, купание обычно проводят редко — примерно 2–4 раза в год или только при необходимости. Вместо этого бесшерстные породы нуждаются в более частом уходе: от раза в неделю до раза в 10–14 дней из-за активной работы сальных желез.

План гигиены всегда следует подстраивать под возраст, образ жизни и состояние кожи животного. На частоту влияют длина шерсти, уровень активности, доступ к улице или балкону, а также общее здоровье.

Пожилые кошки и животные с лишним весом часто хуже справляются с самостоятельным вылизыванием, поэтому могут нуждаться в помощи. Длинношерстные породы в период линьки более склонны к образованию колтунов, если уход недостаточен. В то же время, чрезмерное купание нарушает естественный защитный барьер кожи.

Почему кошек не стоит мыть слишком часто

Шерсть кота состоит из нескольких слоев, а у основания волоса расположены сальные железы, производящие себум. Это вещество формирует тонкую защитную пленку, защищающую кожу от пересыхания, бактерий и влаги. При вылизывании кот не только очищает шерсть, но и равномерно распределяет эту естественную защиту. Кроме того, слюна обладает слабыми антибактериальными свойствами.

Кошачья кожа имеет другой уровень кислотности, чем человеческая, и чувствительно реагирует на частое мытье. Если купать животное слишком часто, слой смывается. В ответ сальные железы начинают работать активнее, что может привести либо к сухости и шелушению, либо к быстрому загрязнению шерсти. В природе кошки избегают воды, поскольку мокрая шерсть затрудняет движение, снижает терморегуляцию и делает животное уязвимым. Этот инстинкт сохраняется и у домашних питомцев, поэтому купание часто вызывает стресс.

Когда купание необходимо

Есть ситуации, когда без водных процедур не обойтись.

  • Контакты с опасными веществами Если на шерсть попали краска, масло, смола или другие химические вещества, животное нужно вымыть как можно быстрее во избежание отравления во время вылизывания.
  • При паразитах, грибковых инфекциях или дерматологических проблемах ветеринар может назначить лечебные шампуни как часть терапии.
  • Невозможность самоухода Пожилые, больные или тучные кошки иногда не могут полноценно ухаживать за собой. В таких случаях гигиеническое купание помогает избежать воспалений и раздражений.

Котят до 2–2,5 месяцев без крайней потребности в воде обычно не купают.

Ориентировочная частота купания по типу кота

Обычно достаточно 2–4 купаний в год. Основной уход – регулярное вычесывание. Длинношерстные породы Оптимально мыть примерно раз в 6–8 недель, особенно в период линьки. Важно регулярное расчесывание до и после процедуры. Бесшерстные коты Нуждаются в уходе каждые 7–14 дней из-за активного выделения кожного жира.

Кошки с доступом на улицу Ориентировочно раз в 4–6 недель в зависимости от загрязнения и риска паразитов. Пожилые или ослабленные животные Приблизительно раз в 1,5–3 месяца или при необходимости максимально деликатно и быстро.

Как подготовить кота к купанию

Чтобы снизить стресс, важно заранее приучить животное к ванной комнате и предметам, связанным с процедурой. Можно дать коту обнюхать таз или ванну, оставлять рядом лакомство и постепенно формировать положительные ассоциации.

В день купания следует подготовить все необходимое заранее: полотенца, шампунь, расческу и теплое помещение без сквозняков. Температура воды должна быть комфортной около 36–38 °C. Для устрашающих животных иногда используют феромоны или метод постепенного привыкания: от короткого контакта с водой до полноценного купания.

Как правильно мыть кота

Кота следует осторожно погрузить в воду, поддерживая тело. Важно избегать резких движений и шума. Шерсть смачивают постепенно, не допуская попадания воды в глаза и уши. Шампунь наносят небольшим количеством и тщательно смывают во избежание раздражения кожи.

После купания животное сразу заворачивают в полотенце и аккуратно промокают влагу. При необходимости длинношерстных кошек можно осторожно расчесать.

Сушка и уход после купания

Шерсть может долго удерживать влагу, поэтому важно полностью высушить животное. Сначала используют несколько полотенец, затем фен на минимальной температуре и слабом потоке воздуха с безопасного расстояния.

После высыхания шерсть расчесывают во избежание колтунов и равномерно распределить природный жир. Кота следует оставить в теплом помещении без сквозняков еще на некоторое время.

Распространенные ошибки

Частое купание для чистоты может пересушивать кожу и провоцировать проблемы с шерстью. Другая крайность – полный отказ от мытья даже в случае сильного загрязнения или медицинских показаний.

Опасно использовать человеческие шампуни, слишком горячую воду или сильный напор душа. Это увеличивает уровень стресса и может навредить коже.

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Альтернативы купанию

Основой ухода является регулярное расчесывание. Оно помогает удалять отмершую шерсть и поддерживать чистоту без водных процедур. Дополнительно можно использовать специальные сухие пенки, салфетки или спреи по уходу за шерстью. Профессиональный груминг раз в несколько месяцев помогает поддерживать гигиену без стресса для животного. Главный ориентир прост: если шерсть чистая, блестящая, без запаха и раздражений – дополнительное купание не нужно.

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