Мало или слишком много: в каком количестве прогулок требуется собака

Ежедневные прогулки – важная часть жизни каждой собаки. Они помогают поддерживать физическую форму, психическое здоровье и обеспечивают необходимую социализацию.

Однако среди владельцев домашних любимцев до сих пор нет единого мнения относительно того, сколько раз в день нужно выводить собаку на улицу. О рекомендациях экспертов рассказывает Daily Mail.

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Каким должно быть количество прогулок

Исполнительный директор Центра изучения поведения собак профессор Николас Додман считает, что большинству собак необходимо по меньшей мере пять выходов на улицу в течение дня.

По его словам, оптимальный вариант — три коротких прогулки для удовлетворения естественных потребностей и две более длительные для физических нагрузок.

Особенно это касается активных пород. К примеру, рабочим или спортивным собакам могут понадобиться длительные маршруты общей протяженностью несколько километров в течение дня.

Все зависит от породы и возраста

Специалисты отмечают, что универсальных рекомендаций не существует. Потребности молодого бордер-колли или бельгийской овчарки малину существенно отличаются от потребностей пожилой собаки или пород с короткими лапами или заболеваниями суставов.

Поэтому режим прогулок следует подбирать индивидуально, учитывая возраст, состояние здоровья, физическую подготовку и темперамент животного.

Более важна не продолжительность, а качество

Специалистка по поведению собак Паула О'Салливан отмечает, что прогулка должна быть не просто физической нагрузкой.

По ее мнению, собака должна иметь возможность исследовать окружающий мир, обнюхивать территорию, знакомиться с новыми запахами и самостоятельно взаимодействовать с окружающей средой. Для многих животных несколько коротких, но насыщенных впечатлениями прогулок приносят больше пользы, чем одна продолжительная.

Как правильно гулять с щенками

Отдельный подход нужен щенкам. Чрезмерные физические нагрузки могут оказать негативное влияние на развитие опорно-двигательного аппарата.

Эксперты рекомендуют ориентироваться на простое правило: примерно пять минут прогулки на каждый месяц до шестимесячного возраста. Например, шестимесячному щенку обычно достаточно около 30 минут активной прогулки.

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Сочетайте активность и игру

Эксперт по поведению животных Жаклин Бойд советует совмещать два типа выгула. Первый – функциональный, когда собака выходит на улицу для физической активности и естественных нужд. Второй – игровой, включающий тренировку, поиск предметов, социализацию и развитие умственных навыков.

Специалисты также рекомендуют во время прогулок не отвлекаться на телефон или наушники. В это время лучше уделить максимум внимания своему любимцу, ведь совместное времяпрепровождение укрепляет доверие между собакой и хозяином и делает прогулки значительно более полезными.

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