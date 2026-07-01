Смертельно опасная жара: как спасти собаку от перегрева

В период летнего зноя владельцам собак следует особенно внимательно относиться к безопасности своих любимцев. Ветеринары предостерегают, что некоторые привычные действия во время прогулок могут привести к перегреву животного и даже представлять угрозу его жизни.

Об этом пишет Mirror. Специалисты рекомендуют в жаркую погоду отказаться от обычных ошейников в пользу легких бретелек. Особенно это касается собак с короткой мордой, таких как мопсы, французские бульдоги или боксеры, а также животных, сильно тянущих поводок.

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По словам ветеринарного врача, во время натяжения поводка ошейник сдавливает шею и дыхательные пути, из-за чего собаке становится труднее дышать. В жару это особенно опасно, ведь самое частое дыхание помогает животным охлаждать организм.

Легкая сетчатая подтяжка не создает такого давления, поэтому позволяет собаке свободнее дышать и легче переносить высокие температуры. Более плотные модели лучше использовать в холодное время года.

Когда лучше выгуливать собаку

Ветеринары советуют избегать прогулок в самые жаркие часы дня. Высокий уровень ультрафиолетового излучения наблюдается примерно с 10:00 до 15:00, а максимальная температура воздуха обычно фиксируется после обеда.

Безопаснее выходить на прогулку рано утром или уже вечером, когда жара спадает.

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В жару следует уменьшить физические нагрузки

Во время высоких температур эксперты рекомендуют отказаться от активных игр, длительных пробежек и интенсивных тренировок с собакой.

Как объясняют ветеринары, животные, особенно молодые, часто не чувствуют предела своих возможностей и могут продолжать бегать даже тогда, когда организм уже перегревается. Именно владелец должен контролировать уровень физической активности и не допускать переутомления.

Не оставляйте собаку в автомобиле

Одно из главных правил лета – никогда не оставлять животное в закрытой машине даже на несколько минут. Из-за парникового эффекта температура в салоне автомобиля очень быстро поднимается до опасных показателей, что может привести к тепловому удару.

Специалисты также отмечают, что немного приоткрытые окна не обеспечивают достаточной вентиляции и практически не влияют на температуру внутри автомобиля. Если собака путешествует вместе с хозяином, ее не стоит оставлять саму во время остановок. Если же этого избежать невозможно, в жаркие дни безопаснее оставить животное дома, где прохладнее.

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