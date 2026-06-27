Как выжить в экстремальную жару: лайфхаки

Уже завтра прогнозы обещают поднять температуру до аномальных 35–38 °C в большинстве регионов Украины. Казалось, мы только что пережили холодную зиму в условиях отсутствия тепла и электричества. Теперь погода приготовила новое испытание.

Некоторым людям действительно нравится немного жаркая погода время от времени. Но "экстремальная жара", когда температура намного выше и длится дольше, это совсем другое дело.

Главные истории дня

Во время подобных погодных катаклизмов резко возрастает количество вызовов скорой помощи и обращений в отделения экстренной медицинской помощи по заболеваниям, связанным с жарой. Нет сомнений, что, начиная с завтрашнего дня, мы будем наблюдать подобную картину во многих регионах нашей страны.

Осознание потенциальной опасности экстремальной жары

Подавляющее большинство международных экспертных источников классифицируют жаркую погоду как экстремальную, когда температура превышает 32 °C в течение двух – трех дней. Такая погода ожидается в Украине, начиная с 28 июня, и продлится, по меньшей мере, до 2 июля.

Кроме температуры, эксперты учитывают индекс тепла — показатель того, насколько жарко чувствуется, когда температура воздуха сочетается с относительной влажностью. Сочетание тепла и влажности создает дополнительную нагрузку на организм человека, ограничивая его способность эффективно высвобождать тепло.

При более высокой влажности, даже при более низкой температуре может быть затруднен теплообмен, что увеличивает риск возникновения, так называемой, тепловой болезни.

Что такое тепловая заболевание?

Жаркая погода может ограничить способность организма охлаждаться, что приводит к обезвоживанию уже через 30 минут.

Высокая температура воздуха также может привести к тепловой болезни – общему названию для ряда состояний, включая потницу, тепловые судороги, тепловое истощение и тепловой удар, а также повреждение мозга и других органов в серьезных случаях.

Ниже больше о каждом из этих состояний:

Потница Когда пот накапливается под кожей, на таких участках, как грудь, локтевые сгибы, шея или пах, могут образовываться красные скопления маленьких пузырьков, похожих на прыщи, создающие ощущение жжения или покалывание в этих участках.

Тепловые судороги: Болезненные, приступообразные, самопроизвольные мышечные спазмы могут возникать, когда тело перегревается.

Тепловое истощение: более тяжелая форма тепловой болезни, это реакция организма на потерю воды и минералов, обычно из-за потоотделения. Оно характеризуется сильным потоотделением; холодной, бледной и липкой кожей; быстрым и слабым пульсом; тошнотой; головокружением, среди других симптомов. Если не принять неотложные терапевтические меры, тепловое истощение может привести к тепловому удару.

Тепловой удар: Это опасное состояние жизни возникает, когда температура тела повышается примерно до 38 °C, и организм теряет способность адекватно охлаждаться с помощью потоотделения. Другие симптомы включают спутанность сознания (измененное психическое состояние и беспорядочная речь); горячую, сухую кожу; тошноту и рвоту; обильное потоотделение; судороги; и утрату сознания. Тепловой удар может быть смертельным, если его не лечить немедленно.

Длительная жара более изнурительна для организма?

Безусловно. Несколько дней жаркой погоды могут повысить риск обезвоживания и нарушить электролитный баланс организма (его создают минералы, жизненно важные для ключевых функций организма), что затрудняет его восстановление.

Организму легче справиться с жарой продолжительностью 3–4 часа или в течение одного дня; гораздо труднее, когда вы переживаете жару несколько дней. В дальнейшем мы начинаем чувствовать себя хуже, уменьшается желание пить больше воды. Часто появляются головные боли, головокружение, или тошнота. Это уже признак прогрессирования тепловой болезни от теплового истощения до теплового удара.

Может ли человек быть более подвержен тепловой болезни?

Любой может заболеть тепловой болезнью, но две группы людей имеют существенно более высокий риск попасть в отделения экстренной помощи.

Одна из них — люди, работающие на улице, такие как фермеры, работники коммунальных служб или строители, которые могут не в состоянии оставить свою работу, чтобы перейти в тень или в помещение с кондиционером.

Вторая группа — это пожилые люди, особенно те, кто живет сам в квартире или доме, часто без кондиционера. Пожилые люди не так быстро адаптируются к резким перепадам температуры, как младшие люди — в некоторых случаях хронические заболевания и определенные лекарства, которые они принимают, влияют на их способность регулировать температуру тела, а результаты исследований также указывают на то, что функция потовых желез ухудшается с возрастом.

Любой, кто принимает определенные лекарства, должен поговорить со своим врачом о том, как это лекарство может повлиять на его/ее уязвимость во время жары. Это включает распространенное лекарство, используемое для лечения аллергии, повышенного кровяного давления и психических расстройств.

Лекарство также может терять эффективность при высоких температурах. Например, инсулин может быть менее эффективным, если его не хранить в холодильнике, а эпинефрин (EpiPens®), используемый для лечения неотложных аллергических состояний, может работать неправильно и поставлять меньше действующего вещества, если его оставить в тепле.

Определенные лекарства, вроде диуретиков, которые являются распространенными средствами для лечения высокого артериального давления, могут привести к потере электролитов, таких как натрий и калий, что может усиливать минеральный дисбаланс в условиях жары.

Другие группы высокого риска включают детей до 2 лет, которые меньше потеют и выделяют больше тепла, чем взрослые, во время физической активности. Вот почему ни одного ребенка нельзя оставлять в припаркованном автомобиле даже с открытым окном, поскольку маленькие дети, оставленные в разогретых автомобилях, имеют особенно высокий риск теплового удара или даже смерти.

По статистическим данным, спортсмены, беременные женщины и социально изолированные люди имеют повышенный риск теплового удара. Так же, как и пациенты с хроническими заболеваниями, включая тех, кто страдает ожирением, имеет заболевания сердца или легких, употребляет наркотики или алкоголь, или имеет инвалидность или состояние, такое как психические заболевания, нарушения кровообращения или диабет.

Наиболее эффективны меры по предотвращению опасных последствий сильной жары.

Питье воды, других жидкостей и напитков – это обязательный первый шаг. В жаркую погоду нужно компенсировать жидкость, потерянную с потом, каждый час, чтобы предотвратить обезвоживание.

Не полагайтесь на старые стандарты, такие как восемь стаканов воды в день, чтобы обеспечивать водный баланс – спортсмену, например, понадобится больше жидкости, чем человеку, ведущему малоподвижный образ жизни. Одной из эффективных рекомендаций является использование цвета мочи для оценки уровня собственной гидратации. Если моча насыщенно-желтая, ваше употребление жидкости уже отстает от потерь на 1–2 литра. Если вы пьете достаточно воды, моча должна быть прозрачной или бледно-желтой.

Одна из ошибок, которую совершают люди, состоит в том, что они не удовлетворяют потребность в натрии, который теряют, когда потеют. Соль – это основной электролит в вашей крови. Слишком низкий уровень натрия может привести к значительным проблемам, включая измененное психическое состояние и даже сердечно-сосудистый коллапс, среди прочего. Поэтому радикальные ограничения соли следует оставить на дне, когда не наблюдается жаркая погода.

Хорошим вариантом пополнения запасов жидкости и электролитов есть спортивные напитки. Они обеспечивают восстановление баланса минералов, в частности натрия, который вы не можете получить только из питьевой воды. Лучший способ регидратации – не пить спортивный напиток как он есть, а разбавить его наполовину водой.

Нужно ли вам оставаться дома, когда на улице очень жарко?

Это разумный подход. Следует максимально избегать этого промежутка времени между 10:30 и 14:00, когда люди склонны к тепловому истощению. Если вы вынуждены находиться на улице посреди дня, необходимо делать частые перерывы, заходить в прохладное помещение и пить достаточно воды.

Также, если вы находитесь на улице, используйте солнцезащитный крем; солнечный ожог может привести к укупорке пор потовых желез, ограничивая способность организма охлаждаться. Солнечный ожог, в дополнение к другим опасным последствиям жары, может значительно усугубить ситуацию.

Что делать, если у вас нет кондиционера или есть перебои со снабжением электроэнергией?

Следует использовать возможности посещения центров несокрушимости, торговых центров, библиотек или ресторанов — любых других помещений и заведений, где есть кондиционирование воздуха. Проведение всего нескольких часов в кондиционированном помещении может помочь вашему телу оставаться прохладным, когда вы снова окажетесь под влиянием высокой температуры воздуха, особенно при одновременно высокой его влажности.

Важно знать, что электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но как только температура достигнет 32 °C, они уже не предотвращают тепловое истощение. Другие советы включают принятие прохладных ванн или душа и избегание использования печей или духовок для поддержания более низкой температуры в помещении.

Что следует одевать в сильную жару?

Свободная одежда оставляет простор для циркуляции воздуха под ним и позволяет выделяться поту, а шляпа с вентиляцией поможет высвободить влагу.

Одежда светлого цвета отражает солнце и тепловые лучи. В пустынных условиях многие носят широкие белые халаты. Это лучше охлаждает, чем выходить на улицу в шортах и футболке. По возможности носите одежду с защитой от ультрафиолета, поскольку она блокирует тепло и предотвращает влияние ультрафиолета, добавляет она.

Как узнать, жара ли начинает влиять на ваш организм?

Существует ряд ранних признаков того, что вы находитесь в опасности, включая головную боль, потливость, усталость, головокружение и тошноту. Распространено заблуждение, что наличие потливости избавляет от теплового удара. В действительности, в большинстве случаев этого осложнения пострадавшие продолжают потеть.

Что делать, если у вас или у вашего близкого человека есть признаки и симптомы теплового удара?

Очень важно быть внимательными и осведомленными о симптомах этого опасного для жизни состояния.

Он проявляется повышением температуры тела более чем на 38 °C; горячей, красной, сухой или влажной кожей; быстрым, сильным пульсом; спутанностью сознания и т.д. Если вы заметили, что кто-то чувствует или сообщает о симптомах теплового удара, немедленно позвоните по телефону 103 или 112.

Отведите человека в тенистое или прохладное место, которое вы можете найти. Используйте любые доступные средства, чтобы помочь человеку остыть, будь то энергичное обмахивание веером; размещение прохладных влажных тканей под мышками, в паху, голове и шее; погружение в ванную с холодной водой; прикладывание к коже пластиковых бутылок с охлажденной водой или опрыскивание водой из садового шланга.

Не оставляйте человека самого.

Контролируйте температуру тела и продолжайте охлаждать ее, пока она не снизится до менее чем 38 °C.

Как подготовиться к экстремальной жаре?

Во-первых, следите за прогнозом погоды. Сегодня надежные метеорологические прогнозы доступны на всех информационных каналах.

Обеспечьте себя достаточным количеством пищи и воды во избежание лишних выходов наружу. Поговорите со своим врачом о корректировке приема медикаментов и других необходимых лечебных процедур.

Будьте на связи с родными и близкими. По возможности переезжайте в помещение, имеющее кондиционирование воздуха и стабильное энергоснабжение.

При высокой температуре наружного воздуха плотно закрывайте окна и двери, что может помочь сохранить прохладу в вашем доме.