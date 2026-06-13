Собака ест траву: ветеринар объяснил, в чем причина и не вредно ли это

Домашние питомцы не могут объяснить свои чувства словами, поэтому их состояние и потребности мы распознаем через поведение и сигналы тела. Собаки, в частности, активно используют язык жестов, чтобы показать свое настроение и самочувствие.

Во время прогулок многие владельцы замечают, что собаки иногда поедают траву. Ветеринарная хирургиня из Великобритании Кэтрин Генстридж, которая специализируется на лечении мелких животных, объясняет: такое поведение вполне нормально и естественно. Об этом пишет Express.

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Эксперт отмечает, что опасения владельцев относительно плохого самочувствия животного в таких случаях обычно безосновательны. "Многие люди волнуются, что если собака ест траву, это значит, что она болеет. Но исследования показывают, что менее чем в 10% случаев у таких животных действительно есть признаки заболевания", – отмечает она.

По словам ветеринарки, поедание травы присуще не только домашним собакам, но и диким родственникам — волкам. Так что в большинстве случаев это естественное поведение, связанное не с болезнью, а с инстинктами или даже просто вкусами животного.

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Когда стоит обратиться к ветеринару

Небольшое количество травы обычно не представляет угрозы для здоровья собаки. Однако ее чрезмерное потребление может раздражать желудок и вызывать рвоту.

Специалисты советуют обратиться к ветеринару, если поедание травы сопровождается другими тревожными симптомами. Среди них - употребление несъедобных предметов, отказ от пищи, изменения в работе пищеварительной системы или частые рвоты.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

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