Пушистые ленивцы: топ пород собак, обожающих диван

Владельцы собак хорошо знают: уход за четырехлапым другом – это не только приятные моменты, но и ежедневная ответственность. Прогулки, физическая активность, правильное питание – все это важно для здоровья любимца. Впрочем, далеко не каждая порода нуждается в многочасовых пробежках или постоянных активных играх. Есть собаки, которые чувствуют себя вполне счастливыми даже при умеренном двигательном режиме и спокойной жизни рядом с хозяином.

Как объясняет эксперт по домашним животным и генеральный директор Pets4Homes Аксель Лагеркранц, некоторым породам достаточно нескольких непродолжительных прогулок в день, чтобы оставаться здоровыми и довольными. Об этом пишет издание Express.

"Физическая активность нужна всем собакам без исключения даже тем, кого считают флегматическими. Но существуют породы, которым вполне хватает около получаса движения в день", — отмечает специалист.

Десятка наименее активных пород собак

Кламбер-спаниель (Clumber Spaniel) Спокойная, кроткая и дружелюбная собака. Для хорошего самочувствия ему обычно достаточно примерно часа прогулки в сутки. Легко находит общий язык с детьми и другими животными.

Йоркширский терьер Несмотря на резвый характер, эти миниатюрные собаки быстро тратят энергию. Несколько прогулок по 20–30 минут – и они готовы отдыхать.

Виппет (Whippet) Компактный родственник грейгаунда. Любит короткие беглые забеги, после которых большую часть дня проводит в спокойном режиме. Известен нежным нравом.

Ирландский волкодав (Irish Wolfhound) Великан с уравновешенным характером. Быстро устает во время активности и охотно проводит время, отдыхая после непродолжительных прогулок.

Итальянский грейгаунд (Italian Greyhound) Грациозная и компактная собака, которая больше ценит тепло и объятия, чем длительные пешие маршруты.

Грейгаунд (Greyhound) Хотя это одна из самых быстрых пород в мире, в обиходе грейгаунды — настоящие "домашние лежки". Им достаточно нескольких коротких выгулов и редко возможности побегать.

Бульмастиф (Bullmastiff) Массивный охранник со спокойным темпераментом. Предпочитает неторопливые прогулки и долгий отдых дома.

Чау-чау (Chow Chow) Пушистая и независимая собака, которой обычно хватает около часа умеренной активности в день. Любит быть рядом с хозяином, но без чрезмерной суеты.

Чихуахуа (chihuahua) Маленькая порода с большим характером. Из-за миниатюрных размеров даже короткая прогулка для них является достаточной нагрузкой.

Английский бульдог (English Bulldog) Наименее активный участник списка. Нескольких спокойных прогулок в день для него предостаточно. Из-за особенностей строения морды эти собаки плохо переносят интенсивные физические нагрузки.

