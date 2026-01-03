Летучие пушистики: топ самых быстрых пород собак

Некоторые собаки созданы для спокойной жизни на диване, а другие – для невероятных спринтов. Эти породы поражают своей скоростью, энергичностью и выносливостью, развивая до 70-72 км/ч.

По словам доктора ветеринарной медицины Джерри Кляйна, общие черты таких собак — длинные ноги, аэродинамическое тело, глубокая грудь для лучшего дыхания и стройная талия.

Вот топ самых быстрых пород :

Грейхаунд – король скорости среди собак, способный развить до 72 км/ч (45 миль/час).

Эти собаки преданы, спокойны и прекрасно ладят с детьми, становясь идеальными семейными питомцами. Но им нужен регулярный выгул на огражденной территории для свободного бега – после этого они с удовольствием отдыхают дома.

Салюки - до 68-69 км/ч (42-43 миль/час).

Одна из самых древних пород, идеальный компаньон для активных владельцев. Салюки социальные, любят прогулки и имеют отличную выносливость.

Афганская борзая — до 64 км/ч (40 миль/час).

Умные, независимые и крепко привязываются к хозяевам. Их роскошная шерсть требует регулярного ухода.

Венгерская выжла - до 64 км/ч (40 миль/час).

Ласковая, верная и энергичная порода, которая везде следует за хозяином. Выжлые требуют много движения и активных игр.

Далматин - до 60 км/ч (37 миль/час).

Выносливые и быстрые, они отличные друзья для детей. При правильном воспитании и социализации далматины могут стать отличными терапевтическими собаками – сдержанные с незнакомцами, но очень милые с близкими.

Джек-рассел-терьер – до 61 км/ч (38 миль/час) в коротких рывках.

Несмотря на небольшой размер, эти собаки настоящие энергобомбы: целеустремленные, храбрые, умные и отважные. Они не успокоятся, пока не выполнят "свое дело", поэтому их следует занимать интересными тренировками и играми.

Эти породы идеально подходят активным людям, готовым к ежедневным пробежкам и приключениям. Если вы ищете быстрого и энергичного любимца – выбирайте из этого списка!

