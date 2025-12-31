Рождественский хотдог: вы такого еще не пробовали

Вот я удивился, когда попробовал.

Колбаски со вкусом рождественского имбирного пряника – первые в Украине, кто воспроизвел этот вкус в колбасках!

Я этого не ожидал. Я обожаю кулинарные эксперименты, и это оказалось очень вкусно, потому что это классная история контрастов: пряности, сладкое, соленое и жирное.

Поэтому я немного поискал гастрономические сочетания: какие начинки и соусы будут подходить и раскрывать этот эксклюзивный вкус.

Булочка:

- Здесь следует брать мягкую бриош, или солодовую со специями - сделать собственноручно (я когда-то давал базовый рецепт, а вы добавьте солод и кардамон).

Соус:

-подойдет копченый барбекю, собственноручно приготовленный майонез с зерновой горчицей или даже их смесь.

Второй соус также на базе майонеза, но с горчицей, чтобы острота и пряность не были слишком насыщенными.

Приложения/гарниры:

-очень хорошо будет с тушеной капустой (можно даже с беконом или клюквой). Для тушения берите как белую, так и красную капусту.

Луковый джем с кислинкой и сладостью подчеркнет вкус колбаски.

Свежее яблоко очень хорошо сработало по вкусу и текстуре. А вот хурма немного терялась. Можно добавлять кислый огурец, маринованный красный лук, квашеную капусту с клюквой. Можно подзапекать с сыром бри или камамбер, добавлять чедер – прямо плавленый! И даже крошку имбирных пряников.

Пусть вкушает на праздники.

Приятного аппетита!