Как вкусно приготовить цветную капусту: никто не догадается

Серьезно: если не сказать – никто не догадается, что это цветная капуста. Хрустящая снаружи, сочная внутри и в сладко-остром соусе.

Ингредиенты:

• Цветная капуста (соцветие) – 300 г

• Мука – 3 ст. л.

• Паприка – 1 ч. л.

• Соль, перец - по вкусу

• Вода – 100 мл

• Сухари панко — для панировки

• Масло — для сбрызгивания

Для подачи:

• Свежая зелень

• Кунжут

Соус:

• Сливочное масло (растопленное) – 30 г

• Сладкий соус чили – 2 ст. л.

• Соус шрирача – 1–2 ч. л. (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия.

2. В отдельной миске смешайте муку, воду, паприку, соль и перец.

3. Добавьте капусту, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был в кляре.

4. Обваляйте каждый кусочек в сухарях панко.

5. Выложите в корзину аэрогриля, сбрызните маслом.

6. Запекайте при 200°C около 20 минут, перемешивая 2 раза во время приготовления.

7. Смешайте растопленное масло, сладкий чили и шрирач.

8. Готовую капусту выложите на соус. Подавайте с зеленью и кунжутом.