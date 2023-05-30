Пять лучших фильмов с Дензелом Вашингтоном: за что его любят фанаты

UAportal подготовил список пяти лучших фильмов для обязательного просмотра с Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Дензел Вашингтон – один из самых любимых актеров нашего времени, известный своими сильными выступлениями и способностью очаровывать зрителей. С его впечатляющим послужным списком, охватывающим более четырех десятилетий, бывает трудно понять, с чего начать, когда речь заходит о просмотре его фильмов.

Тренировочный день

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Преступление, Драма, Триллер

Страна: США, Австралия

Продолжительность: 2ч 2мин

Год: 2001

Продюсер: Джеффри Сильвер

В этой мрачной криминальной драме Дензел Вашингтон играет Алонзо Харриса, коррумпированного детектива полиции Лос-Анджелеса по борьбе с наркотиками, который берет под свое крыло новичка-полицейского в исполнении Итана Хоука. В течение одного дня Харрис знакомит своего протеже с грязной подноготной города, что приводит к опасной и смертельно опасной игре в кошки-мышки. В течение дня молодой коп должен решить, следовать ли ему примеру Харриса или противостоять ему и делать то, что правильно.

Великий уравнитель

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 12мин

Год: 2014

Продюсер: Тодд Блэк

В этом захватывающем триллере Дензел Вашингтон играет Роберта МакКолла, бывшего спецназовца, который выходит на пенсию, чтобы помочь молодой девушке вырваться из лап жестокой банды. В ходе борьбы с безжалостными преступниками Макколлу приходится столкнуться с собственным прошлым и примириться со своими поступками. Благодаря взрывным боевым сценам и захватывающему сюжету фильм "Великий уравнитель" является обязательным к просмотру для поклонников жанра.

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Дьявол в деталях

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Криминал, Драма, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 8мин

Год: 2021

Продюсер: Джон Ли Хэнкок

В этом напряженном криминальном триллере Дензел Вашингтон играет Дэка, прожженного помощника шерифа, который объединяется с молодым детективом Рами Малеком, чтобы выследить серийного убийцу в Лос-Анджелесе. По мере того, как они расследуют ужасные убийства, Дек начинает подозревать, что убийцей может быть кто-то, кого он знал в прошлом, что приводит к опасной игре в кошки-мышки. Благодаря сильным актерским работам и закрученному сюжету, "Дьявол в деталях" - захватывающий и напряженный фильм.

Неуправляемый

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Экшн, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 38мин

Год: 2010

Продюсер: Тони Скотт

В этом адреналиновом триллере Дензел Вашингтон играет Фрэнка Барнса, инженера со стажем, который объединяется с молодым кондуктором Крисом Пайном, чтобы остановить убегающий поезд, груженный опасными химикатами. Наперегонки со временем, чтобы предотвратить катастрофическую катастрофу, Барнс и Пайн должны преодолеть ряд препятствий и противостоять собственным страхам. Благодаря захватывающему сюжету и острым моментам, "Неуправляемый" – это волнующее кино от начала и до конца.

Книга Илая

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Экшн, Приключения, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2010

Продюсер: Джоэл Сильвер

В этом постапокалиптическом боевике Дензел Вашингтон играет Илая, одинокого странника в мире, опустошенном войной и экологической катастрофой. Вооруженный таинственной книгой, в которой хранится ключ к выживанию человечества, Илай должен пройти опасную территорию и отбиться от банд мародеров-падальщиков. По мере продвижения к цели постепенно раскрывается прошлое Илая, что приводит к шокирующей и незабываемой развязке.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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