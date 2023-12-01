Смертельная красота: как свинцовые белила в составе древней косметики убили тысячи людей и почему их все равно продолжали использовать

Использование белил из свинца имеет темную и опасную историю, охватывающую более двух тысяч лет. Несмотря на свой привлекательный внешний вид, этот пигмент представлял угрозу и уносил человеческие жизни.

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Свинцовые белила создавали путем объединения металлического тонкого свинцового листа с уксусом. К сожалению, Теофаст и Плиний, ученые, которые первыми открыли этот пигмент, не были осведомлены о токсичной природе своего открытия. Эта летальная формула стала основой для разных древних культур, в частности, китайцев, которые внедрили ее в свое искусство, сообщает Ancient Origins.

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Опасность свинцового белила заключается в его химическом составе – 2PbCO3-Pb(OH)2. Это соединение оказалось вредным, приводя к серьезным симптомам у взрослых, таких как головные боли, боли в животе, сильные боли в суставах и мышцах.

Дети, наиболее уязвимые, сталкивались с задержкой развития и потерей веса. Однако этот смертельный пигмент попадал в косметику и мази древних египтян, греков и римлян.

Свинцовые белила активно использовали и в эпоху европейской живописи благодаря его уникальным свойствам. Художники предпочитали его теплый, мягкий белый оттенок ради способности передавать сложные детали человеческой кожи.

Даже с появлением в XX веке более безопасной альтернативы - диоксида титана - привлекательность свинцового белила не угасла. Художники продолжали использовать его, хотя реже, благодаря его особенностям, несмотря на риски, связанные с ним.

История свинцового белила служит суровым напоминанием о темной стороне красоты. Несмотря на то, что этот пигмент украсил историю своим блеском, он оставил за собой множество смертей.

Напомним, ученые объяснили, что представляет собой греческая энциклопедия старше 900 лет.

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