11 туристов погибли, 12 пропали во время извержения вулкана в Индонезии

По меньшей мере, 11 альпинистов погибли после извержения вулкана в Индонезии на острове Суматра. Пропавшими считаются 12 человек.

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Как сообщает scmp.com со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии, 11 альпинистов были обнаружены мертвыми 4 декабря после извержения вулкана Марапи на Западной Суматре. Поиск пропавших без вести еще 12 путешественников пока прекращен, поскольку спасателям опасно подходить слишком близко к вулкану.

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В момент извержения возле вулкана находилось 75 туристов. Спасателям удалось эвакуировать 49 альпинистов, многие получили значительные ожоги.

Спасатели использовали экскаваторы, собак, чтобы разгрести завалы пепла. Представитель местного поисково-спасательного агентства Сарыман Ситорус добавил, что 3 декабря в озере Тоба, которое находится неподалеку от вулкана, было обнаружено тело мужчины. Поэтому спасатели задействовали водолазы с эхолотами, чтобы искать потенциальных жертв извержения.

Ахмад Рифанди, официальный представитель станции мониторинга горы Марапи, сказал, что после извержения наблюдался пепельный дождь. Он призвал туристов не только близко не подходить к вулкану, но и носить защитную одежду, если они хотят наблюдать извержение с безопасного расстояния.

"Надеемся, что люди, занимающиеся активными действиями вокруг горы Марапи, будут носить шляпы, очки и маски", – сказал Рифанди.

Марапи является одним из самых активных вулканов на острове Суматра, а его самое смертоносное извержение произошло в апреле 1979 года, когда погибли 60 человек. По данным вулканологического агентства, Индонезия расположена на так называемом "Огненном кольце" в Тихом океане и имеет 127 действующих вулканов.

Напомним, вулкан начал извергаться 3 декабря. Власти страны повысили уровень опасности до второго по величине уровня и запретили жителям приближаться к кратеру ближе, чем на 3 км.

Напомним, в Исландии вулкан готовится к извержению. Из-за "магматического тоннеля" протяженностью 16 км власти эвакуировали несколько населенных пунктов.

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