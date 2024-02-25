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17 идей вместо котлет: что можно приготовить из фарша

Игорь Романько

Какие блюда можно сделать из фарша, кроме котлет

Фарш – это универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество сытных и аппетитных блюд. Конечно, первое, что приходит в голову – это котлеты и чебуреки. И это действительно отличные варианты, но не стоит ими ограничиваться!

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Супы:

  • Чили кон карне: пикантная смесь мяса, овощей и специй.
  • Томатный суп с фаршем и макаронами: согревающее и сытное блюдо для всей семьи.

Запеканки:

  • Фаршированная свекла: необычный и оригинальный рецепт.
  • Пастуший пирог: традиционное британское блюдо.
  • Мусака: греческая запеканка из баклажанов.
  • Блинчики с начинкой, запеченные под соусом бешамель: нежное и ароматное блюдо.
  • Макаронная запеканка с фаршем: быстрый и сытный ужин.

Другие:

  • Тако-бургер: модный тренд по TikTok.
  • Марокканские "сигары": хрустящие трубочки с мясной начинкой.
  • Легендарный бойковский кныш: сытная и ароматная выпечка.
  • Голубцы с мясом и грибами: классическое украинское блюдо.
  • Роллини с курицей и грибами: аппетитная закуска.
  • Бендерики с мясом: сытные украинские блины.
  • Творожный рулет с фаршем: оригинальная холодная закуска.
  • Домашние равиоли с курицей и овощами: итальянская классика.
  • Пирожки с куриной карри: блюдо с восточным колоритом.

А также:

  • Чибереки чир-чир: знаковое блюдо Мариуполя.
  • Вкусная лазанья: 10 проверенных рецептов.
  • Голубцы с мясом и грибами в томатном соусе: рецепт от эктора.

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