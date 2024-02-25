17 идей вместо котлет: что можно приготовить из фарша
Фарш – это универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество сытных и аппетитных блюд. Конечно, первое, что приходит в голову – это котлеты и чебуреки. И это действительно отличные варианты, но не стоит ими ограничиваться!
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Супы:
- Чили кон карне: пикантная смесь мяса, овощей и специй.
- Томатный суп с фаршем и макаронами: согревающее и сытное блюдо для всей семьи.
Запеканки:
- Фаршированная свекла: необычный и оригинальный рецепт.
- Пастуший пирог: традиционное британское блюдо.
- Мусака: греческая запеканка из баклажанов.
- Блинчики с начинкой, запеченные под соусом бешамель: нежное и ароматное блюдо.
- Макаронная запеканка с фаршем: быстрый и сытный ужин.
Другие:
- Тако-бургер: модный тренд по TikTok.
- Марокканские "сигары": хрустящие трубочки с мясной начинкой.
- Легендарный бойковский кныш: сытная и ароматная выпечка.
- Голубцы с мясом и грибами: классическое украинское блюдо.
- Роллини с курицей и грибами: аппетитная закуска.
- Бендерики с мясом: сытные украинские блины.
- Творожный рулет с фаршем: оригинальная холодная закуска.
- Домашние равиоли с курицей и овощами: итальянская классика.
- Пирожки с куриной карри: блюдо с восточным колоритом.
А также:
- Чибереки чир-чир: знаковое блюдо Мариуполя.
- Вкусная лазанья: 10 проверенных рецептов.
- Голубцы с мясом и грибами в томатном соусе: рецепт от эктора.
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