rus
Українська
Лайфхаки

Без нервов и царапин: где можно гладить кошек, а где их лучше не трогать

Игорь Романько

Где нельзя гладить кошек и кошек

Коты – это сложные существа, которые имеют свои предпочтения по поводу ласки. Некоторые из них обожают поглаживание, другие же терпят их только по вежливости.

Чтобы наладить контакт с вашим пушистым другом и узнать, как он любит, чтобы его гладили, вот несколько советов с сайта zaxid.net. Следуя этим советам, вы сможете наладить контакт со своим котом и сделать его счастливым.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Лучшие места для поглаживания:

  • Между ушками: Здесь расположены благоухающие железы, поэтому поглаживание в этом месте может привести к тому, что кот прильнет к вам и начнет мурлыкать.
  • У основания ушек: Эта область также богата благоухающими железами и обычно приятна для кота.
  • Щеки: Большинство кошек обожают, когда им гладят щеки.
  • Под подбородком Это еще одно чувствительное место, которое приятно для многих кошек.
  • От шеи к основанию хвоста: Поглаживание по спине обычно не раздражает кошек, но не рекомендуется гладить их по хвосту.

Места, которых следует избегать:

  • Живот: Многие кошки не любят, когда им гладят живот, потому что это уязвимая область.
  • Некоторые кошки не против, когда им гладят лапы, но другие терпеть этого не могут.
  • Ступни: Большинство кошек не любят, когда им гладят ступни.
  • Хвост: Хвост – это очень чувствительная часть тела, и большинство кошек не любят, когда им его гладят.

Как понять, что коту нравится, когда его гладят:

  • Он будет мурлыкать.
  • Он будет тереться о вашу руку.
  • Он будет топтаться кавычками.
  • Он будет поднимать хвост.
  • Он будет ласкаться к вам.

Помните:

  • Каждый кот имеет свою личность и свои предпочтения.
  • Не навязывайте ласку коту, если он ее не желает.
  • Наблюдайте за своим котом, чтобы понять, как он любит, чтобы его гладили.
  • Поглаживание – это отличный способ укрепить связь с вашим котом и сделать его счастливым.

Дополнительные советы:

  • Гладить кота лучше всего мягкими движениями в направлении роста шерсти.
  • Не гладьте кота слишком долго, ведь ему может надоесть.
  • Если кот начинает вырываться или царапаться, прекратите гладить его.

Обратите внимание:

  • Если ваш кот внезапно становится агрессивным, когда вы его гладите, это может являться признаком проблемы со здоровьем. В таком случае рекомендуется обратиться к ветеринару.

Напомним, мы уже писали, почему коты спят на ногах у хозяев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Лайфхаки