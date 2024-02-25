Без нервов и царапин: где можно гладить кошек, а где их лучше не трогать
Коты – это сложные существа, которые имеют свои предпочтения по поводу ласки. Некоторые из них обожают поглаживание, другие же терпят их только по вежливости.
Чтобы наладить контакт с вашим пушистым другом и узнать, как он любит, чтобы его гладили, вот несколько советов с сайта zaxid.net. Следуя этим советам, вы сможете наладить контакт со своим котом и сделать его счастливым.
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Лучшие места для поглаживания:
- Между ушками: Здесь расположены благоухающие железы, поэтому поглаживание в этом месте может привести к тому, что кот прильнет к вам и начнет мурлыкать.
- У основания ушек: Эта область также богата благоухающими железами и обычно приятна для кота.
- Щеки: Большинство кошек обожают, когда им гладят щеки.
- Под подбородком Это еще одно чувствительное место, которое приятно для многих кошек.
- От шеи к основанию хвоста: Поглаживание по спине обычно не раздражает кошек, но не рекомендуется гладить их по хвосту.
Места, которых следует избегать:
- Живот: Многие кошки не любят, когда им гладят живот, потому что это уязвимая область.
- Некоторые кошки не против, когда им гладят лапы, но другие терпеть этого не могут.
- Ступни: Большинство кошек не любят, когда им гладят ступни.
- Хвост: Хвост – это очень чувствительная часть тела, и большинство кошек не любят, когда им его гладят.
Как понять, что коту нравится, когда его гладят:
- Он будет мурлыкать.
- Он будет тереться о вашу руку.
- Он будет топтаться кавычками.
- Он будет поднимать хвост.
- Он будет ласкаться к вам.
Помните:
- Каждый кот имеет свою личность и свои предпочтения.
- Не навязывайте ласку коту, если он ее не желает.
- Наблюдайте за своим котом, чтобы понять, как он любит, чтобы его гладили.
- Поглаживание – это отличный способ укрепить связь с вашим котом и сделать его счастливым.
Дополнительные советы:
- Гладить кота лучше всего мягкими движениями в направлении роста шерсти.
- Не гладьте кота слишком долго, ведь ему может надоесть.
- Если кот начинает вырываться или царапаться, прекратите гладить его.
Обратите внимание:
- Если ваш кот внезапно становится агрессивным, когда вы его гладите, это может являться признаком проблемы со здоровьем. В таком случае рекомендуется обратиться к ветеринару.
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