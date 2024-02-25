Без нервов и царапин: где можно гладить кошек, а где их лучше не трогать

Коты – это сложные существа, которые имеют свои предпочтения по поводу ласки. Некоторые из них обожают поглаживание, другие же терпят их только по вежливости.

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Чтобы наладить контакт с вашим пушистым другом и узнать, как он любит, чтобы его гладили, вот несколько советов с сайта zaxid.net. Следуя этим советам, вы сможете наладить контакт со своим котом и сделать его счастливым.

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Лучшие места для поглаживания:

Между ушками: Здесь расположены благоухающие железы, поэтому поглаживание в этом месте может привести к тому, что кот прильнет к вам и начнет мурлыкать.

У основания ушек: Эта область также богата благоухающими железами и обычно приятна для кота.

Эта область также богата благоухающими железами и обычно приятна для кота. Щеки: Большинство кошек обожают, когда им гладят щеки.

Большинство кошек обожают, когда им гладят щеки. Под подбородком Это еще одно чувствительное место, которое приятно для многих кошек.

Это еще одно чувствительное место, которое приятно для многих кошек. От шеи к основанию хвоста: Поглаживание по спине обычно не раздражает кошек, но не рекомендуется гладить их по хвосту.

Места, которых следует избегать:

Живот: Многие кошки не любят, когда им гладят живот, потому что это уязвимая область.

Некоторые кошки не против, когда им гладят лапы, но другие терпеть этого не могут.

им гладят лапы, но другие терпеть этого не могут. Ступни: Большинство кошек не любят, когда им гладят ступни.

Большинство кошек не любят, когда им гладят ступни. Хвост: Хвост – это очень чувствительная часть тела, и большинство кошек не любят, когда им его гладят.

Как понять, что коту нравится, когда его гладят:

Он будет мурлыкать.

Он будет тереться о вашу руку.

Он будет топтаться кавычками.

Он будет поднимать хвост.

Он будет ласкаться к вам.

Помните:

Каждый кот имеет свою личность и свои предпочтения.

Не навязывайте ласку коту, если он ее не желает.

Наблюдайте за своим котом, чтобы понять, как он любит, чтобы его гладили.

Поглаживание – это отличный способ укрепить связь с вашим котом и сделать его счастливым.

Дополнительные советы:

Гладить кота лучше всего мягкими движениями в направлении роста шерсти.

Не гладьте кота слишком долго, ведь ему может надоесть.

Если кот начинает вырываться или царапаться, прекратите гладить его.

Обратите внимание:

Если ваш кот внезапно становится агрессивным, когда вы его гладите, это может являться признаком проблемы со здоровьем. В таком случае рекомендуется обратиться к ветеринару.

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