Чистится на раз два: как правильно варить картофель в мундирах на салаты (видео)

На рождественские и новогодние праздники всегда не хватает времени на приготовление большого количества блюд, особенно если нужно накрыть стол на большую компанию. Однако есть возможность упростить себе это задание, особенно если знать некоторые уловки приготовления.

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Для примера, вы можете упростить себе приготовление салатов, содержащих отварной в полушубках картофель. Нужно перед тем, как ее варить, воспользоваться нехитрым способом.

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Как быстро почистить картофель в "мундире"

Это очень простой и эффективный способ. Перед тем, как варить картофель нужно сделать круговой надрез на его кожуре. Затем сварите картофель в мундирах как обычно, а когда он будет готов – выложите в ледяную воду. Все, что нужно сделать потом – взяться руками за края картофелины и провернуть кожицу – она легко отойдет от овоща.

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