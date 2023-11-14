Что можно сделать со старой зубной щеткой: полезные лайфхаки

Что делать со старой зубной щеткой перед тем, как выбросить ее на помойку? Есть несколько способов использования этого небольшого предмета, которые могут удивить.

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Перед тем, как избавиться от старой зубной щетки, подумайте о том, как она может найти новое применение в разных сферах вашей жизни, пишет Главред.

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Уборка и чистка: Старая зубная щетка – идеальный инструмент для чистки труднодоступных мест. Она может быть полезна для чистки изразцов, очистки между клавишами клавиатуры или даже для очистки щелей в вентиляционных отверстиях. Уход за обувью: Зубные щетки идеально подходят для ухода за обувью. Они могут быть использованы для чистки подошв, обработки замши или в качестве замены старых щеток в наборах для чистки обуви. Уход за мелкими растениями: Зубная щетка может оказаться отличным инструментом по уходу за комнатными растениями. Используйте ее для полива, прореживания или даже в качестве удобной мерной ложки грунта. Уход за техникой: Старая зубная щетка идеально подходит для очистки и ухода за техникой. Она может использоваться для чистки клавиатур, вентиляторов компьютеров и внутренних частей бытовых приборов.

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