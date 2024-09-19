Диваны будут чистыми: какие коты почти не линяют

Хотя все коты линяют (кроме бесшерстных), некоторые породы делают это менее интенсивно, что может являться важным фактором для людей, стремящихся минимизировать количество шерсти в доме. Следует отметить, что абсолютно бесшерстных пород не существует, ведь даже кошки породы сфинкс имеют тонкий слой волосяного покрова. Однако есть несколько пород, которые линяют гораздо меньше других.

Кошки с длинной шерстью и густым подшерстком обычно линяют обильнее. Особенно это заметно во время сезонной линьки, которая происходит дважды в год – весной и осенью. Однако если коты живут в теплом климате или отапливаемой квартире, они могут линять круглый год. Это может стать настоящим испытанием для хозяев, особенно если кто-то из домочадцев страдает аллергией, сообщает KitiPes.com.

По теме: Названы в честь цветки и не ловят мышей: эту породу кошек вывели в Украине (фото)

Одной из практически не линяющих пород является девон-рекс. Эти кошки имеют короткую, вьющуюся шерсть, которая почти не выпадает. К тому же девон-рексы очень общительны и легко адаптируются к новым условиям, что делает их отличными компаньонами для семей с детьми или другими домашними животными.

Девон-рекс. Источник: zootovary.com

Сфинксы – это настоящие экзоты среди домашних питомцев.

Сфинкс. Источник: Freepik

Их отличает практически полное отсутствие шерсти, что придает им необычный, почти инопланетный вид. Кожа сфинксов теплая на ощупь и требует особого ухода: регулярного протирания влажной тканью и купания. Эти кошки очень чувствительны к перепадам температуры, поэтому нуждаются в теплой одежде в холодное время года. Несмотря на экзотическую внешность, сфинксы очень ласковы и привязаны к своим хозяевам. Существуют разные виды этой породы, каждая из которых имеет свои особенности.

Курильский бобтейл – это настоящий подарок для тех, кто мечтает о пушистом друге, но не хочет постоянно убирать шерсть. Их густой и жесткий шерстяной покров практически не линяет, благодаря чему в доме всегда будет чисто. Даже во время сезонных линек бобтейлы сбрасывают минимальное количество шерсти. Благодаря такой особенности, владельцы этих кошек могут забыть о колтунах и постоянном расчесывании.

Курильский бобтейл. Источник: zefyr.top

Бенгальская кошка также известна минимальной линькой. Ее основная линька происходит в молодом возрасте, когда котенок покрывается особым пухом, чтобы стать менее заметным для хищников. С возрастом шерсть становится гладкой и блестящей, а линька становится минимальной. Уход за бенгальской кошкой включает регулярное расчесывание, но это занимает немного времени.

Бенгальская кошка. Источник: zootovary.com

Еще одна порода, которая не доставляет много хлопот с линькой, – короткошерстная ориентальная кошка. Эти животные не имеют подшерстку, их шерсть коротка и плотно прилегает к телу. Линька у них проходит почти незаметно, но периодическая уборка все же нужна.

Ориентальная короткошерстная. Источник: e-zoo.com.ua

Подводя итог, при выборе кошки следует учитывать не только вопросы линьки, но и другие аспекты, такие как характер питомца и особенности ухода за ним. Например, сфинксов нужно регулярно протирать влажными салфетками из-за выделения пота, а курильских бобтейлов – периодически расчесывать, чтобы предотвратить сваливание шерсти. Поэтому важно подходить к выбору будущего любимца взвешенно, учитывая все нюансы его ухода.

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!