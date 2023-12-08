Эксперты объяснили, как легко избавиться от жира на дверце духовки

Очистка дверцы духовки часто может быть одной из самых неприятных частей выполнения кухонных дел. Однако есть простой способ навсегда удалить стойкие пятна коричневого жира.

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Речь идет о таблетках для мытья посуды. Они производятся с концентрированным моющим средством для посудомоечных машин, то есть они могут без проблем прорезать стойкие пятна от пищи, сообщает Express.co.uk.

Таблетки также имеют абразивную поверхность, что означает, что можно легко избавиться от пятен, не тратя долгое время на оттирание у дверцы духовки. Большинство таблеток для мытья посуды тоже не дорого.

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Понадобится только теплая вода, салфетка из микрофибры и таблетка для мытья посуды. Для начала налейте тёплую воду в небольшую миску. Откройте дверцу духовки и осторожно окуните дно таблетки для мытья посуды в миску.

Следите, чтобы таблетка не оставалась в миске слишком долго, поскольку она может начать растворяться. После погружения протрите таблеткой внутреннюю поверхность стекла духовки.

Когда раствор для мытья посуды попадет на стеклянную дверцу, воспользуйтесь тканью из микрофибры, чтобы очистить дверцу духовки, и пятна должны начать исчезать.

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