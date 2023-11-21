Эксперты объяснили, какой должна быть температура, чтобы орхидея снова зацвела

Самая красивая часть орхидеи – это ее цветение, и, к сожалению, за ними может быть трудно ухаживать. Уход за орхидеями может быть изнурительным процессом.

Видео дня

Орхидеи можно побуждать к повторному цветению посредством надлежащего ухода и внимания. Джин Кабальеро, соучредитель GreenPal, утверждает, что есть несколько способов, сообщает Express.co.uk.

Один особо выделяющийся совет это потребность комнатного растения в правильной температуре. Эксперт настаивал на том, что большинство орхидей нуждаются в небольшом снижении температуры ночью.

Читайте также: Не делайте это с орхидеями: что запрещено при выращивании этого тропического цветка

Владельцы орхидей должны стремиться к разнице между днем ​​и ночью на 10-15 градусов. Кроме температуры, владельцам растения особенно важно относиться к свету.

Орхидеи нуждаются в много света, но не прямого солнечного света. Идеально подойдет окно, выходящее на юг или восток.

Правильное количество света имеет решающее значение. Слишком мало, и они не будут цвести слишком много, и их листья могут сгореть.

Наконец, если орхидея долго не цвела, ее следует пересадить. Иногда простая пересадка орхидеи в свежую смесь может побуждать ее зацвести. Обычно орхидеи следует пересаживать каждые 18-24 месяца.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!