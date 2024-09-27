Эти продукты никогда не должна есть ваша кошка: даже незначительные дозы могут стать ядом

Некоторые продукты, которые мы каждый день видим на своих столах, могут стать смертельным ядом для наших пушистых любимцев. Даже небольшое количество определенных продуктов может привести к серьезным отравлениям и болезням у кошек.

Издание Preventive Vet предоставило рекомендации ветеринаров, которые продукты категорически запрещены для кошек, поскольку могут нанести непоправимый вред их здоровью и даже привести к смерти.

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Почему кошачий рацион так важен?

Кошки являются хищниками, и их организм адаптирован к потреблению мяса. Многие продукты, которые мы едим, содержат вещества, что могут быть токсичными для их организма. Поэтому важно соблюдать специальную диету для кошек, чтобы сохранить их здоровье.

Что нельзя давать котам есть. Источник: preventivevet.com

Список продуктов, которые могут повредить вашему коту:

Шоколад: теобромин, содержащийся в шоколаде, является смертельным ядом для кошек. Даже небольшое количество шоколада может вызвать тахикардию, судороги и даже смерть.

Лук и чеснок: эти продукты содержат соединения, которые разрушают эритроциты у кошек, что может привести к анемии.

Виноград и изюм: несмотря на то, что точная причина токсичности неизвестна, эти продукты могут вызвать почечную недостаточность у кошек.

Авокадо: кожура авокадо содержит токсичные вещества, которые могут вызвать проблемы с дыханием, накопление жидкости в легких и даже смерть.

Алкоголь: даже небольшое количество алкоголя может привести к серьезному отравлению кошек.

Дрожжевое тесто: дрожжи производят алкоголь во время брожения в желудке кота, что может привести к разрыву желудка.

Молоко: хотя котята пьют материнское молоко, взрослые коты обычно не переваривают лактозу, что может вызвать диарею.

Сырая рыба: сырая рыба может содержать паразитов, которые могут заразить кота.

Кости: могут застрять в горле или пищеварительном тракте кота, что может привести к серьезным осложнениям.

Кофе и чай: кофеин и теин могут вызвать тахикардию, тремор и даже смерть у кошек.

Что делать, если ваш кот съел запрещенный продукт?

Если вы заметили, что ваш кот съел что-нибудь из запрещенного списка, немедленно обратитесь к ветеринару. Чем быстрее вы окажете помощь, тем больше шансов на выздоровление у вашего любимца.

Что нельзя давать котам есть. Источник: preventivevet.com

Как обезопасить своего кота?

Храните все потенциально вредные продукты в недоступном для кота месте. Никогда не кормите кота со своего стола. Тщательно выбирайте готовые корма для кошек. Регулярно посещайте ветеринара для профилактических осмотров.

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