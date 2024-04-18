Этот рейтинг вас удивит: какие цвета автомобилей самые популярные в Украине
Покупаете новый автомобиль? Знаете ли вы, какой цвет сейчас в тренде? Интересно, что в марте 2024 года 72,5% рынка новых легковых автомобилей все еще складывали авто с традиционными двигателями.
Согласно данным Укравтопрома, украинцы в 2024 году чаще всего выбирают белые авто. 36% новых легковых автомобилей, проданных в первом квартале 2024 года, были именно белого цвета, пишет mmr.net.ua.
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Лидером среди белых автомобилей стал французский кроссовер Renault Duster.
Второе место по популярности занимает серый цвет.
Его выбрали 30% покупателей новых автомобилей.
Чаще в этом цвете покупали также Renault Duster.
Третье место – по классическому черному цвету.
Его избрали 15% украинцев.
Самой популярной черной машиной стала Toyota Land Cruiser Prado.
Синий цвет выбрали 9% покупателей.
Лидером среди синих автомобилей стала Skoda Scala.
Замыкает пятерку самых популярных цветов красный (3%).
Здесь лидером стала японская Mazda CX5.
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