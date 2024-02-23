Февраль закончится мощной магнитной бурей: когда опасный период
В пятницу, 23 февраля, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Однако уже в воскресенье, 25 февраля, ожидается магнитная буря красного уровня, сила которой составит 5 баллов.
Как сообщает Meteoagent, в период с 23 по 24 февраля включительно геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Однако 25 февраля геомагнитные шторма значительно усилятся.
Вас также может заинтересовать: Магнитные бури заставили птиц изменить миграцию – ученые
Магнитные бури в феврале 2024
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечного ветра. Эти выбросы содержат заряженные частицы, которые, соприкасаясь с магнитосферой Земли, могут привести к ее деформации и нарушению.
Как магнитные бури оказывают влияние на человека?
Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего проявляется в следующих симптомах:
- Головная боль
- Слабость
- Снижение работоспособности
- Повышение раздражительности
- Нарушение сна
- Обострение хронических заболеваний
Особенно чувствительны к магнитным бурам:
- Пожилые люди
- Люди с хроническими заболеваниями
- Люди с метеозависимостью
Что делать во время магнитных бурь?
Следите за прогнозом магнитных бурь. В дни магнитных бурь избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Принимайте контрастный душ. Соблюдайте режим сна. При необходимости принимайте успокаивающие средства. Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально.
Если вы чувствуете какие-либо симптомы, которые могут быть связаны с магнитной бурей, обратитесь к врачу.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!