Идеально на завтрак: рецепт панкейков с яблоками
Эти панкейки по рецепту от Shuba точно понравятся маленьким гурманам. Поэтому если не знаете, что сделать на завтрак или перекус ребенку – это блюдо будет отличным выбором.
Ингредиенты:
Молоко – 250 мл
Мука пшеничная – 200 г
Яйца куриные – 1 шт.
Яблоки – 2 шт.
Масло подсолнечное – 25 мл
Разрыхлитель – 0.5 ч. л.
Соль – по вкусу
Сахар – по вкусу
Корица молотая – 1 ч. л.
Читайте также: Идеально на обед: рецепт легкого кукурузного супа
Способ приготовления:
Яблоки натрите на мелкой терке
Миксером взбейте яйца, сахар, соль, молоко и растительное масло. Порциями добавляйте муку и размешивайте миксером. Тесто должно быть как густая сметана.
Затем добавьте натертые яблоки и корицу и перемешайте. Жарьте панкейки на сухой сковороде.
Советуем обратить внимание на рецепт клафути с помидорами и сыром.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!