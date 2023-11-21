Их легко найти на прилавках: Диетологи назвали 3 фрукта, укрепляющих иммунитет перед зимой

С детства нам известно, что фрукты – это не только вкусная, но и полезная пища, помогающая держать иммунитет на высоком уровне, и это нерушимая истина у изголовья многих людей.

Видео дня

Однако, давайте поговорим о трех самых полезных фруктах, которые могут помочь вам забыть о болезнях. Об этих фруктах рассказали эксперты с сайта storinka.com.

Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей

Яблоки состоят на 80% из воды, а остальные 20% – это полезные вещества. Особенность яблок в содержании пектина – полисахарида, эффективно выводящего токсины из организма. Если в первой половине дня есть хотя бы два яблока, это способствует выведению токсинов. Однако во второй половине дня следует воздержаться от употребления яблок, поскольку они могут раздражать микрофлору и стать потенциально вредными. Следует заметить, что красные яблоки могут вызывать аллергические реакции.

Киви отмечается содержанием минимального количества сахара, что делает его полезным для беременных и лиц с сахарным диабетом. Фрукт также известен своей способностью выводить соли из организма и антитоксическим эффектом. Мякоть киви содержит органические кислоты, поэтому рекомендуется избегать его натощак, поскольку это может вызвать раздражение стенок желудка, кишечника и слизистой рта.

Регулярное потребление груш помогает снизить риск развития сахарного диабета второго типа и повышает уровень иммунитета. Груши содержат большое количество фруктозы, но при этом не содержат сахарозы. Этот фрукт тонизирует, улучшает венозный отток и богат витаминами. Как результат груши становятся важной составляющей здорового питания.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, как выбрать спелый ананас.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!