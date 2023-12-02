Как быстро нейтрализовать запах чеснока изо рта: действенный лайфхак

Аромат чеснока может оставаться стойким в течение нескольких часов или даже дней после его потребления, что может вызвать неудобства при общении.

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Но есть продукты, которые могут нейтрализовать запах чеснока. Листья салата и свежая мята являются одними из лучших средств для борьбы с ароматом чеснока, поскольку они содержат ферменты и фенолы. Также в список входят картофель, баклажаны, сушеные и свежие травы, фрукты, лимонный сок и зеленый чай.

Об этом пишет Shuba.

Последнее исследование подтвердило, что простой йогурт может обезопасить от попадания в воздух почти всех летучих соединений, ответственных за резкий запах чеснока.

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Натуральный йогурт не только полезный продукт, но и снижает концентрацию летучих веществ серы в чесноке на 99%, при этом йогурт с более высоким содержанием жира показывает еще лучшие результаты в нейтрализации чесночного запаха.

Также обнаружено, что жареный чеснок выдает гораздо меньше летучих соединений.

Следовательно, греческий йогурт с высоким содержанием белка, особенно жирный, может быть эффективным средством для устранения аромата чеснока изо рта, особенно если его съесть сразу после употребления чеснока.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный чеснок.

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