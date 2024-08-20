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Как нарисовать идеальные стрелки обладательницам нависших век

Цихоцкая Мария

Как нарисовать идеальные стрелки обладательницам нависших век
Рисование стрелок – это искусство, которое по силам освоить каждой женщине.

Рисование стрелок – это искусство, которое по силам освоить каждой женщине. Они придают взгляду выразительности, делают его более драматичным или, напротив, романтичным. Всё зависит от выбранной формы и толщины стрелки. Рассмотрим подробнее, как нарисовать стрелки разными средствами и какие нюансы следует учитывать. Об этом пишет ТСН.

Выбор средства для создания стрелок

  • Карандаш: Идеален для начинающих, позволяет создавать тонкие, природные линии.
  • Подводка: обеспечивает более насыщенный цвет и четкую линию. Бывает редкой, гелевой, фломастерной.
  • Лайнер: Обычно используется для создания более толстых и внятных стрелок.
  • Тени: Позволяют создавать растушеные, дымчатые стрелки.

Подготовка век

Перед тем, как приступить к рисованию стрелок, необходимо подготовить веки:

  • Очистите кожу: Удалите весь макияж и загрязнение.
  • Нанесите базу под тени: Это поможет стрелкам держаться подольше.
  • Зафиксируйте веки пудрой: Это предотвратит размазывание макияжа.

Пошаговая инструкция для разных средств

  • Карандаш:
    1. Прокрасьте пространство между ресницами.
    2. Произведите тонкую линию от внешнего угла глаза к внутреннему.
    3. Для более внятного взгляда, потолстейте линию посреди века.
  • Подводка:
    1. Нанесите тонкую линию вдоль линии роста ресниц, начиная от внутреннего уголка глаза.
    1. Постепенно утолщайте линию до наружного уголка.
    2. Поднимите кончик стрелки вверх, чтобы зрительно увеличить глаза.
  • Тени:
    1. Наберите тени на скошенную кисть и проведите линию вдоль линии роста ресниц.
    2. Растушуйте линию для более мягкого эффекта.

Советы по созданию идеальных стрелок

  • Симметричность Помните, что стрелки должны быть симметричными на обоих глазах.
  • Толщина: Толщина стрелки зависит от формы глаз и желаемого эффекта.
  • Форма: Экспериментируйте с разными формами стрелок: классическая, "кошка", "крыло".
  • Качество косметики Используйте качественную косметику, чтобы стрелки держались дольше и не размазывались.
  • Тренировка: Не огорчайтесь, если с первого раза не получится идеально. С каждым разом у вас будет получаться все лучше.

Особенности рисования стрелок на разных формах глаз

  • Круглые глаза: Зрительно удлиняют наружный уголок глаза.
  • Миндалевидные глаза: Можно экспериментировать с разными формами стрелок.
  • Опущенные уголки глаз: Поднимайте внешний уголок стрелки вверх.
  • Около посаженные глаза: Проводите линию от середины века до наружного уголка.
  • Широко посаженные глаза: Проводите линию от внутреннего уголка глаза к наружному.

Распространенные ошибки при рисовании стрелок

  • Неровная линия: Попробуйте рисовать стрелки короткими штрихами.
  • Размазывание Используйте базу под тени и пудру для фиксации макияжа.
  • Асимметрия: Тщательно проверяйте симметричность стрелок.

Рисование стрелок – это творческий процесс, требующий практики и терпения. Не бойтесь экспериментировать с разными формами и цветами. Главное – найти свой идеальный вариант и наслаждаться результатом!

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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