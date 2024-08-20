Как нарисовать идеальные стрелки обладательницам нависших век

Рисование стрелок – это искусство, которое по силам освоить каждой женщине. Они придают взгляду выразительности, делают его более драматичным или, напротив, романтичным. Всё зависит от выбранной формы и толщины стрелки. Рассмотрим подробнее, как нарисовать стрелки разными средствами и какие нюансы следует учитывать. Об этом пишет ТСН.

Выбор средства для создания стрелок

Карандаш: Идеален для начинающих, позволяет создавать тонкие, природные линии.

Идеален для начинающих, позволяет создавать тонкие, природные линии. Подводка: обеспечивает более насыщенный цвет и четкую линию. Бывает редкой, гелевой, фломастерной.

обеспечивает более насыщенный цвет и четкую линию. Бывает редкой, гелевой, фломастерной. Лайнер: Обычно используется для создания более толстых и внятных стрелок.

Обычно используется для создания более толстых и внятных стрелок. Тени: Позволяют создавать растушеные, дымчатые стрелки.

Подготовка век

Перед тем, как приступить к рисованию стрелок, необходимо подготовить веки:

Очистите кожу: Удалите весь макияж и загрязнение.

Удалите весь макияж и загрязнение. Нанесите базу под тени: Это поможет стрелкам держаться подольше.

Это поможет стрелкам держаться подольше. Зафиксируйте веки пудрой: Это предотвратит размазывание макияжа.

Пошаговая инструкция для разных средств

Карандаш:

Прокрасьте пространство между ресницами.

Произведите тонкую линию от внешнего угла глаза к внутреннему.

Для более внятного взгляда, потолстейте линию посреди века.

Подводка:

Нанесите тонкую линию вдоль линии роста ресниц, начиная от внутреннего уголка глаза.

Постепенно утолщайте линию до наружного уголка.

Поднимите кончик стрелки вверх, чтобы зрительно увеличить глаза.

Тени:

Наберите тени на скошенную кисть и проведите линию вдоль линии роста ресниц.

Растушуйте линию для более мягкого эффекта.

Советы по созданию идеальных стрелок

Симметричность Помните, что стрелки должны быть симметричными на обоих глазах.

Помните, что стрелки должны быть симметричными на обоих глазах. Толщина: Толщина стрелки зависит от формы глаз и желаемого эффекта.

Форма: Экспериментируйте с разными формами стрелок: классическая, "кошка", "крыло".

Экспериментируйте с разными формами стрелок: классическая, "кошка", "крыло". Качество косметики Используйте качественную косметику, чтобы стрелки держались дольше и не размазывались.

Используйте качественную косметику, чтобы стрелки держались дольше и не размазывались. Тренировка: Не огорчайтесь, если с первого раза не получится идеально. С каждым разом у вас будет получаться все лучше.

Особенности рисования стрелок на разных формах глаз

Круглые глаза: Зрительно удлиняют наружный уголок глаза.

Миндалевидные глаза: Можно экспериментировать с разными формами стрелок.

Можно экспериментировать с разными формами стрелок. Опущенные уголки глаз: Поднимайте внешний уголок стрелки вверх.

Поднимайте внешний уголок стрелки вверх. Около посаженные глаза: Проводите линию от середины века до наружного уголка.

Проводите линию от середины века до наружного уголка. Широко посаженные глаза: Проводите линию от внутреннего уголка глаза к наружному.

Распространенные ошибки при рисовании стрелок

Неровная линия: Попробуйте рисовать стрелки короткими штрихами.

Размазывание Используйте базу под тени и пудру для фиксации макияжа.

Используйте базу под тени и пудру для фиксации макияжа. Асимметрия: Тщательно проверяйте симметричность стрелок.

Рисование стрелок – это творческий процесс, требующий практики и терпения. Не бойтесь экспериментировать с разными формами и цветами. Главное – найти свой идеальный вариант и наслаждаться результатом!

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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