Как облегчить самочувствие собаки в жару: советы кинолога

Летняя жара может быть невыносимой не только для людей, но и для их четвероногих друзей. Когда температура поднимается, организм животного испытывает значительный стресс, ведь он не так хорошо приспособлен к жаре, как человеческий.

Большинство пород собак создано для сохранения тепла, а не для его выведения. В отличие от людей у них нет потовых желез, а большую часть тела покрывает шерсть, что значительно ограничивает возможности для охлаждения. Поэтому собаки охлаждаются из-за подушечек лап и дыхания. Об этом пишет ТСН.

Как помочь собаке пережить жару:

Не мочите собаке голову и спину: Это распространенное заблуждение, которое может привести к переохлаждению.

Смочите:

Подушечки лап;

Живот;

Уши с внутренней стороны.

Обеспечьте доступ к прохладной воде:

Давайте собаке пить как можно больше чистой воды;

Предложите ей холодное лакомство, например, замороженные жевательные игрушки или мороженое, безопасное для собак.

Ограничьте пребывание на солнце:

Не выгуливайте собаку в самые жаркие часы дня (с 11 до 16); Обеспечьте ей тень дома или на улице.

Дополнительные способы охлаждения:

Поставьте у животного вентилятор на батарейках. Намочите полотенце холодной водой и дайте собаке на нем полежать. Смочите спиртом за ушами, живот или лапы собаки (спирт улетучивается быстрее, чем вода, и может помочь охладить животное). Опрыскивайте нижнюю часть тела собаки, где шерсть менее густая, холодной водой из пульверизатора.

Симптомы теплового удара:

Необычное дыхание (быстрое и громкое);

высокая температура;

Сильная жажда;

Слабость и/или усталость;

Частая рвота;

Дезориентация;

Ярко-красный язык и ясная;

Густая слюна;

Учащенное сердцебиение;

Сильное слюнотечение.

Немедленные действия при тепловом ударе:

Переместите собаку в холодное место;

Обеспечьте доступ к чистой воде;

Охладите собаку, смачивая ее тело водой;

Немедленно обратитесь к ветеринару.

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