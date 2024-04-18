Как отпугнуть вредителей на огороде с помощью чернобривцев
Любите чернобривцы? Мы убеждены, что да, ведь их яркие цветы не только украшают участок, но помогают сохранить урожай.
Чернобривцы – это не только красота, но и польза для огорода. Не только любуйтесь красотой этих цветов, но и используйте их с пользой, пишет zaxid.net.
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Эти замечательные цветы отпугивают многих вредителей:
- Долгоносика: посадите бархатцы рядом с клубникой, и можете не волноваться за ягоды!
- Блондинка и совка: защитят вашу капусту от этих вредителей.
- Луковую муху: посадите чернобривцы у лука, и он будет в безопасности.
- Колорадского жука и медведку: помогут защитить картофель.
- Нематоду, тлю и проволочник: эти вредители тоже не в восторге от бархатцев.
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