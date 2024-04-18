Как отпугнуть вредителей на огороде с помощью чернобривцев

Любите чернобривцы? Мы убеждены, что да, ведь их яркие цветы не только украшают участок, но помогают сохранить урожай.

Чернобривцы – это не только красота, но и польза для огорода. Не только любуйтесь красотой этих цветов, но и используйте их с пользой, пишет zaxid.net.

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Эти замечательные цветы отпугивают многих вредителей:

Долгоносика: посадите бархатцы рядом с клубникой, и можете не волноваться за ягоды!

посадите бархатцы рядом с клубникой, и можете не волноваться за ягоды! Блондинка и совка: защитят вашу капусту от этих вредителей.

Луковую муху: посадите чернобривцы у лука, и он будет в безопасности.

посадите чернобривцы у лука, и он будет в безопасности. Колорадского жука и медведку: помогут защитить картофель.

помогут защитить картофель. Нематоду, тлю и проволочник: эти вредители тоже не в восторге от бархатцев.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

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