Как правильно стирать салфетки из микрофибры, чтобы не потеряли свои свойства

Благодаря способности впитывать влагу, универсальности и долговечности салфетки из микрофибры являются незаменимыми помощниками по дому. Однако для сохранения их качеств важно соблюдать определенные правила ухода. Стирать такую салфетки надо соблюдая определенные правила. Поэтому, если хотите продлить срок службы – читайте статью. Об этом пишет Bobvila.

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Стирка вручную

После каждого использования замачивайте салфетки в холодной воде с мягким моющим средством примерно на 20 минут. Затем потрите, прополощите и повесьте сохнуть.

Стирка в машинке

Стирайте салфетки из микрофибры отдельно от других вещей с помощью мягкого средства, не используя кондиционеры или отбеливатели. Выбирайте холодный цикл стирки.

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Для устранения запахов

Добавьте 1 столовую ложку уксуса во время стирки для освежения салфеток.

Сушка

Сушите салфетки только на свежем воздухе и избегайте высоких температур, это повреждает волокна микрофибры и снижает ее эффективность.

Следовательно, соблюдайте эти несложные рекомендации по уходу, и салфетки из микрофибры еще долго будут радовать вас своими качествами!

Напомним, любителям стирать при 30-40 градусах советуют отказаться от такой привычки.

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