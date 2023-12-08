Как приготовить лучший и вкусный эспрессо: ответ ученых

Эспрессо – один из самых популярных видов кофе в мире. Его изысканный вкус и густая текстура делают его идеальным напитком для начала дня или для утоления жажды в любое время.

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Но как приготовить лучший эспрессо? Это вопрос, над которым размышляют любители кофе и профессиональные баристы уже много лет. Недавнее исследование, проведенное ученым из Университета Орегона и вулканологом Джошуа Мендесом Харпером, может дать ответ на этот вопрос, пишет IFLScience.

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Исследователи обнаружили, что статическое электричество, образующееся во время помола кофе, может отрицательно сказаться на качестве эспрессо. Это связано с тем, что статическое электричество может привести к образованию комков в молотом кофе, что затрудняет равномерную экстракцию.

Чтобы решить эту проблему, исследователи предложили добавлять небольшое количество воды в молотый кофе перед приготовлением эспрессо. Добавление воды уменьшает статическое электричество, а также помогает уплотнить молотый кофе, что улучшает экстракцию.

В своих экспериментах исследователи обнаружили, что добавление всего 20 микролитров воды на грамм молотого кофе значительно улучшает качество эспрессо. Эспрессо, приготовленное из молотого кофе с добавлением воды, было более однородным, густым и насыщенным.

"Это исследование имеет важное значение для производителей кофе и бариста, поскольку оно показывает, как можно улучшить качество эспрессо", – сказал Кристофер Хендон, старший автор исследования.

Итак, если вы хотите приготовить лучший эспрессо, следуйте этим советам:

Используйте свежеобжаренный кофе.

Смелите кофе непосредственно перед приготовлением.

Используйте кофемолку с равномерным помолом.

Добавьте небольшое количество воды к молотому кофе перед приготовлением.

Благодаря этим советам вы сможете приготовить эспрессо, которое удивит вас своим вкусом и ароматом.

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