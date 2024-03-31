Как приготовить постное и сытное пюре с грибами: простой рецепт

Все мы мечтаем об идеальном обеде: сытном, вкусном, бюджетном и привлекательном на вид. Иногда найти рецепт, сочетающий все эти качества, бывает непросто.

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Но не сдавайтесь! Сегодня я поделюсь с вами рецептом картофельного пюре, запеченного с грибами, который точно вам понравится. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com.

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Это блюдо:

Готовится легко и быстро.

Не нуждаются в дорогих ингредиентах.

Очень сытная и аппетитная.

Понравится и взрослым и детям.

Ингредиенты:

Картофель – 600 г

Грибы (шампиньоны, лисички, белые) – 500 г

Сыр сулугуни – 150 г

Сливки 10% – 200 мл

Сливочное масло – 80 г

Чеснок – 2 зубчика

Паприка молотая (сладкая или копченая) – 1 ч. л.

Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности (примерно 30 минут). Нарежьте грибы на небольшие кусочки. Обжарьте грибы на сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки. Добавьте к грибам измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Перемешайте и жарьте еще минуту. Слейте воду из картофеля и добавьте к нему подогретые сливки, паприку и натертый сыр. Сделайте из картофеля пюре. Выложите пюре в форму для запекания. Сверху равномерно распределите грибы. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 10-12 минут.

Приятного аппетита!

PS

Вместо сулугуни можно использовать любой другой сыр.

Для более пикантного вкуса можно добавить к грибам лук или зелень.

Вместо сливок можно использовать молоко.

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