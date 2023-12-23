Как приготовить салат оливье значительно быстрее обычного: полезный лайфхак, который сэкономит кучу времени

Оливье – это классический салат, который обязательно присутствует на праздничном столе во многих украинских семьях. Однако приготовление этого салата может занять много времени, особенно если вы любите делать его "с нуля".

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Этот лайфхак поможет вам приготовить оливье всего через несколько минут, не жертвуя при этом его вкусом, пишет сайт Телеграф.

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Чтобы сократить время приготовления оливье, можно воспользоваться следующим лайфхаком:

Вместо того чтобы нарезать все овощи самостоятельно, используйте готовую овощную смесь из супермаркета.

Такие овощи уже нарезаны и скомпонованы, вам останется только быстро отварить.

Поставьте на плиту кастрюлю с водой и доведите до кипения. Переложите овощную смесь в сито или дуршлаг и опустите в кипящую воду. Варите овощи в течение нескольких минут, пока они не станут мягкими. Достаньте овощную смесь из воды и дайте ей остыть.

После того, как овощи остынут, вы можете добавить их в другие ингредиенты оливье и заправить салат майонезом.

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