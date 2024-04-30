Как разъехаться четырем автомобилям на нетипичном перекрестке: хитрый тест по ПДД
Эта задача относится к теме проезда перекрестков. Определите, какой автомобиль пересечет перекресток первым и какой последним, в соответствии с ситуацией, представленной на рисунке.
Это задание было выложено каналом "За! Правилам".
Варианты ответа
- Красный и желтый первый, синий последний.
- Красный и синий первый, желтый последний.
- Красный и синий первый, белый последний.
- Красный первый, синий последний.
- Желтый первый, красный последний.
- Белый первый, красный и синий последние.
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Разбор задачи
На данном перекрестке без светофоров и дорожных знаков, где дорожное покрытие является одинаковым, происходит следующее: желтая машина движется вправо, белая - влево, тогда как синяя и красная продолжают движение прямо.
Такой перекресток классифицируется как нерегулируемый, где все дороги имеют одинаковый приоритет. Водители, даже новички, должны быть осведомлены с тем, что при пересечении таких дорог, водитель любого не рельсового транспорта должен пропустить транспортные средства, приближающиеся с правой стороны. Это известно как "правило правой руки".
Согласно этому правилу, первым проезжает красный автомобиль, поскольку с его правой стороны нет препятствий. Когда он проедет, препятствие исчезает для белого автомобиля, который сможет двигаться дальше. После этого, желтый автомобиль получает право на проезд, а в конце, синий автомобиль завершит движение через перекресток.
Правильный ответ – №4
Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток.
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