Когда будем отмечать Масленицу в 2025 году: традиции и значение праздника в Украине

Масленица – это традиционное празднование славян, давно ставшее символом прощания с зимой и встречи весны. В течение недели люди отмечают праздник всевозможными веселыми гуляниями, играми и вкусными традиционными блюдами.

История Масленицы насчитывает несколько веков. Сначала этот праздник был посвящен приходу весны, а со временем он стал связан с началом Великого поста, предшествующего Пасхе, и отмечается за неделю до него. Поэтому дата празднования каждый год меняется, пишет UAportal.

Хотя в этот период еще часто бывает холодно и морозно, наши предки еще в давние времена говорили: "Трещи, не трещи, но Крещение уже прошло" и "Не к Рождеству идет, а к Пасхе". Масленицу в народе также называли Сиропусной неделей, Сырным воскресеньем, Колодием, Бабским праздником, Заговинами или Запустами.

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Когда будут праздновать Масленицу в Украине в 2025 году: даты

Поскольку Масленица связана с Пасхой и Великим постом, дата празднования ежегодно меняется. В 2025 году празднование продлится с 24 февраля по 2 марта.

Что происходит на Масленицу: празднование по дням

Первые упоминания о праздновании Масленицы датируются IV веком, еще до прихода христианства. Однако это не повлияло на сохранение традиций, продолжающих праздновать в Украине. В течение всей недели люди отмечают Колодия, при этом каждый день имеет свои обряды:

Понедельник – встречи, катание на санках с ледяных горок (чем дальше поедут сани, тем больше урожай).

– встречи, катание на санках с ледяных горок (чем дальше поедут сани, тем больше урожай). Вторник – день заигрываний, молодые люди формируют пары и организуют веселые игры.

– день заигрываний, молодые люди формируют пары и организуют веселые игры. Среда – день лакомства, праздничные столы богаты вкусностями, обычно это вареники с маслом (отсюда и название праздника), сыры, блины с разными начинками.

– день лакомства, праздничные столы богаты вкусностями, обычно это вареники с маслом (отсюда и название праздника), сыры, блины с разными начинками. Четверг – громкие банкетные гуляния до утра.

– громкие банкетные гуляния до утра. Пятница – так называемые "тещины вечеринки", когда зять обязательно приглашает тещу в гости.

Суббота – посиделки золовок, когда невестки приглашают свою свекровь.

– посиделки золовок, когда невестки приглашают свою свекровь. Воскресенье – день прощения, когда в храмах проходят специальные службы, где священники и верующие просят прощения друг у друга.

Масленица имеет большое значение сегодня, поскольку это переходный период между потреблением мясных и постных блюд, ведь после нее начинается Великий пост.

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Кого сжигают на Масленицу

В прошлом среди украинцев был интересный обряд, включавший символическое рождение, крещение и погребение Колодия. Эта традиция существовала во многих регионах страны до 1920-х годов. Колодий считался воплощением Зимы (в древности ассоциировавшейся с Мареной), и в конце празднования его сжигали, чтобы открыть путь для весны.

Еще одной интересной традицией Масленицы было "прицепление колодки" к ноге парня. Это было своеобразное наказание для молодых мужчин, которые не женились в течение года и не продлили род. Те, кого "наказали", должны были оплатить откуп, обычно включавший угощение.

В эти дни также чтили память умерших родственников. В отдельных регионах Украины оставляли вареники с сыром, блины и масло в красном углу, чтобы ночью души предков могли получить пищу.

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Что нельзя делать на Масленицу

В течение Масленицы запрещено прясть, поскольку считалось, что моль съест пеньку или даже одежду из него. Также не следовало заготавливать мясо или сыр, поскольку эти продукты могли быстро испортиться.

Как и в другие важные праздники, на Масленицу лучше избегать ссор. Люди обычно просили прощения за свои поступки и прощали родных и друзей.

В общем, считалось, что чем веселее и громче праздновать Масленицу, тем счастливее будет год.

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