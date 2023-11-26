Кулинары раскрыли хирость, благодаря которой маринованное сало будет мягким и ароматным

Маринованное сало – очень вкусная и сытная закуска. Чтобы все удалось вам нужно выбрать качественное и свежее сало.

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Обязательно – хорошее настроение, потому что еда приготовлена с любовью самая вкусная! Об этом пишет Pixel.

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Ингредиенты:

свиная подбрюшина или сало – 1,5-2 кг;

поваренная соль – 200 граммов;

сахар песок – 100 граммов;

лавровый лист;

черный перец горошком;

чеснок;

питьевая вода – 1 л.

Способ приготовления:

1. Добавьте в воду 2-3 лавровых листа, несколько горошин перца, смешайте с сахаром и солью, хорошо прокипятите и охладите маринад.

2. Кусок подбрюшины или сала нашпигуйте нарезанными пополам зубчиками чеснока.

3. Поместите в миску и добавьте охлажденный маринад.

4. Оставьте сало на 10-12 часов при комнатной температуре, чтобы оно хорошо пропиталось.

5. После этого поставьте в холодильник и дайте промариноваться блюду еще в течение 24-36 часов.

6. Переложите маринованное сало на бумажную салфетку и нарежьте тонкими полосками.

Приятного аппетита!

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