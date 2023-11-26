Кулинары раскрыли хирость, благодаря которой маринованное сало будет мягким и ароматным
Маринованное сало – очень вкусная и сытная закуска. Чтобы все удалось вам нужно выбрать качественное и свежее сало.
Обязательно – хорошее настроение, потому что еда приготовлена с любовью самая вкусная! Об этом пишет Pixel.
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Ингредиенты:
- свиная подбрюшина или сало – 1,5-2 кг;
- поваренная соль – 200 граммов;
- сахар песок – 100 граммов;
- лавровый лист;
- черный перец горошком;
- чеснок;
- питьевая вода – 1 л.
Способ приготовления:
1. Добавьте в воду 2-3 лавровых листа, несколько горошин перца, смешайте с сахаром и солью, хорошо прокипятите и охладите маринад.
2. Кусок подбрюшины или сала нашпигуйте нарезанными пополам зубчиками чеснока.
3. Поместите в миску и добавьте охлажденный маринад.
4. Оставьте сало на 10-12 часов при комнатной температуре, чтобы оно хорошо пропиталось.
5. После этого поставьте в холодильник и дайте промариноваться блюду еще в течение 24-36 часов.
6. Переложите маринованное сало на бумажную салфетку и нарежьте тонкими полосками.
Приятного аппетита!
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