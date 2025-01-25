Любовь победит все: топ фильмов о любви на расстоянии

Настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия: трудности, расстояния или испытания судьбы. Однако для влюбленных часто становится насыщенным эмоциональным опытом, который далеко не всегда бывает легким или приятным.

РБК-Украина подготовила подборку фильмов и сериалов, поражающих искренностью и правдивым изображением вызовов, с которыми сталкиваются пары, вынужденные любить на расстоянии.

"Любой Джон"

Солдат Джон и студентка Саванна переживают вспышку страстной любви во время летних каникул. Но их отношениям придется выдержать серьезные испытания, когда Джон возвращается в военную службу. Единственный способ поддерживать связь – это письма, которые становятся их мостом через расстояние.

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"Клятва"

После трагической аварии жена главного героя теряет память, забывая все их счастливые моменты. Она эмоционально удаляется от мужчины, но тот не сдается. Он решает снова завоевать ее сердце и восстановить их потерянные чувства.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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