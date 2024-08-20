Любят быть в центре внимания: какие это три знака зодиака, ожидающие комплиментов

Наверняка у каждого среди знакомых найдется такой человек, который просто обожает льстивые слова в свой адрес. Они хотят быть настоящим центром внимания и с особым восторгом воспринимают, когда окружающие их обожают.

По словам астрологов, есть несколько знаков зодиака, представители которых любят, когда другие люди относятся к ним особенно благосклонно. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

Читайте также: Эти знаки зодиака не смогут зарабатывать деньги

Овен

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, считаются огненными первопроходцами, стремящимися быть в центре внимания. Ими управляет Марс, а также планета страсти. Больше всего им нравится, когда его обожают за их мужество и динамическую энергию. Эти качества также привлекают людей, которые ищут восхищения своими бесстрашными усилиями.

Лев

Представители этого знака зодиака управляемы Солнцем, поэтому больше всего любят находиться в центре внимания. Эти люди жаждут постоянного обожания и комплиментов. Больше всего они гордятся своим царственным присутствием и волшебной личностью, что делает их естественным магнитом для восхищения и привязанности.

Весы

Управляемые Венерой, планетой любви, Весы ищут баланс и гармонию во всех аспектах жизни, включая отношения. Им удается привлечь внимание своим обаянием или социальной грацией. Увлечение Весов их дипломатичностью и красотой укрепляет их самолюбие.

Стрелец

Родившиеся под этим знаком зодиака отличаются свободным духом и ценят свободу открытий или острые ощущения от приключений. Именно это управляет их энтузиазмом и жаждой жизни. Увлечение оптимизмом и открытостью удовлетворяет их потребность в подтверждении и поощряет этих людей продолжать свои авантюрные начинания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиаков, которые обожают работать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!