Мята и сандал: 7 запахов, притягивающих деньги в дом

После напряженного рабочего дня приятно возвращаться в уютный дом, насыщенный приятным ароматом. Уже столетиями известно, что ароматерапия помогает преодолеть стресс. Однако существуют некоторые ароматы, которые, кроме того, привлекают к дому финансовое благополучие.

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Об этом пишет ТСН.

Мята

Мята славится своим успокаивающим действием, поэтому часто мы завариваем мятный чай для улучшения сна. Издавна известно, что это растение использовалось для привлечения клиентов. Современные эзотерики считают, что мята может оказать положительное влияние на энергетические каналы, ответственные за финансы. Для достижения этого приобретите эфирное масло мяты и нанесите несколько капель в разных частях дома. Также рекомендуется добавить одну-две капли в кошелек.

Сандал

В Индии сандал считается праздничным ароматом, а эзотерики считают его самым мощным для привлечения финансов. Особенно полезен бизнесменам, чтобы налаживать партнерство и привлекать инвестиции. Сандал также известен как источник жизненных сил и способен лишать усталости. Для создания финансового успеха рекомендуется регулярно воспламенять ароматические палочки с этим ароматом дома и в офисе.

Лавр

Лавр уже давно считается символом богатства. Даже обычные лавровые листочки, которые можно найти на каждой кухне, способны привлекать финансовые потоки. Чтобы способствовать этому, добавьте несколько листиков в свой кошелек. Также аромат лавра создает творческую атмосферу на дому, стимулируя работу мозга и способствуя росту креативных идей.

Апельсин

Апельсин считается фруктом радости и позитива. Его аромат может поднять настроение, успокоить нервную систему и улучшить концентрацию. Эзотерики утверждают, что аромат апельсина привлекает финансовый успех и изобилие в семье. Рекомендуется использовать аромамасло из апельсина. А если смешать его с грейпфрутом и лимоном, то эта "финансовая формула" будет еще более эффективной.

Базилик

Базилик – не только вкусная приправа для итальянских блюд, но и помощник в поднятии настроения. Его аромат оказывает положительное влияние на нервную систему, повышает работоспособность и помогает чувствовать себя уверенно. Кроме того, базилик может привлекать к вам преуспевающих людей, которые вдохновят на финансовый успех.

Мускатный орех

Этот аромат известен как "запах эйфории". Рекомендуется использовать его в офисе или доме, где возникают финансовые затруднения. Мускатный орех помогает устранить напряжение и повышает уверенность. Даже существует верование, что натертые купюры мускатным орехом и помещенные в кошелек приносят удачу.

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Кардамон и жасмин

Аромат жасмина помогает привлекать в жизнь женщин влиятельных мужчин. Поэтому эксперты советуют использовать его не только как запах дома, но и приобрести духи с ноткой жасмина. Кардамон нравится женщинам и притягивает их к мужчинам и помогает уладить финансовые проблемы.

Шалфей

Этот запах избавляет от сплетен, кривотолков, негатива и дарит уверенность в себе. Зажгите аромапалочку с запахом шалфея вечером и весь накопившийся за день стресс исчезнет.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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