На территории Израиля обнаружили меч крестоносца в возрасте 900 лет в отличном состоянии

Меч длиной в три фута (примерно один метр) полностью покрыт кораллами и раковинами, обнаружил водолаз на побережье Кесарии. По сведениям Ведомства древностей Израиля (AIA), он находился в "идеальном состоянии", хотя возраст его составлял 900 лет. Оружие принадлежало рыцарю-крестоносцу.

Видео дня

Об этом пишет "Le Monde".

Читайте также: В Японии археологи обнаружили более 100 тысяч монет, которым 2000 лет (фото)

Меч обнаружили в районе, где постоянно бушуют подводные течения регулярно перемещая песок, что привело к его обнаружению, сообщил Коби Шарвит, руководитель отдела подводной археологии Управления старины. По словам директора AIA Эли Эскосидо, после очищения и анализа меч будет выставлен на всеобщее обозрение в Департаменте национальных сокровищ.

Напомним, ученым удалось воспроизвести внешность египетского фараона Аменхотепа I, правившего 3500 лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!