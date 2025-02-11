Настоящие великаны: топ самых больших пород кошек

Большие породы кошек привлекают не только своими впечатляющими размерами, но и грациозностью, которая не уступает меньшим представителям кошачьих семей. Однако такие животные нуждаются в достаточном пространстве, поэтому им лучше жить в больших квартирах или домах со двором.

В противном случае им может не хватать места для активности. Фокус собрал самые известные большие породы кошек и предлагает познакомиться с ними поближе.

Саванна

Саванна – рекордсмен среди самых высоких домашних кошек. Ее рост может достигать 43,5 см в холке, а вес – более 15 кг. Размеры животного зависят от степени родства с диким сервалом: наибольшими являются представители F1 и F2 (потомки первого и второго поколения).

Порода появилась в 1986 году благодаря американской заводчице Джуди Фрэнк, которая скрестила африканский сервал с домашней сиамской кошкой. Первые представители породы родились 7 апреля 1986 года, а через три года появились котята, ставшие стандартом для саванн. Уже в середине 1990-х порода приобрела популярность и была официально признана.

Мэйн-кун

Мейн-кун – одна из самых больших среди домашних пород, не являющихся гибридами диких кошек. Длина их тела может превышать 1 метр, а вес – до 11 кг (хотя в среднем они весят около 8 кг). Полностью взрослыми эти кошки стают только в возрасте 3-5 лет.

Происходит эта порода из Новой Англии. Они известны не только эффектной внешностью (выразительные глаза, большие уши, пушистая шерсть), но и дружелюбным характером. Мейн-куны хорошо ладят с детьми, собаками, обожают компанию хозяина, однако остаются независимыми и самостоятельными.

Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная кошка имеет много общего с мейн-куном, особенно в размерах – ее вес может достигать 10 кг. Она сохранила свои охотничьи инстинкты и любит охотиться даже на игрушки.

Несмотря на значительные габариты, эта порода отличается ласковостью и дружелюбием. Она ценит похвалу, любит общаться с хозяином и становится настоящим преданным другом. Как только "норвежец" признает человека своим, между ними устанавливается крепкая связь.

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Регдол

Регдол – большая мускулистая кошка с пышной шерстью, которая может весить до 9 кг. Название породы (ragdoll – "тряпичная кукла") связано с ее способностью полностью расслабляться на руках у человека.

Первые регдолы появились в 1960-х в Калифорнии в результате скрещивания персидской и бирманской пород. Они носят спокойный характер, неприхотливы, легко приспосабливаются к новым условиям и отличаются невозмутимостью.

Хайленд

Хайленд – порода, еще находящаяся на стадии становления, но уже известная своими большими размерами. Их вес может достигать 11 кг. Они бывают как короткошерстными, так и длинношерстными, а их главной особенностью являются загнутые ушки.

Эти кошки чрезвычайно кроткие и приветливые. Они легко идут на контакт, любят мурлыкать и привязываются к хозяину. От скоттиш-фолдов хайленды унаследовали утонченность в поведении, воспитанность и отсутствие агрессии.

Британская короткошерстная

Хотя британская короткошерстная – самая маленькая в этом списке, она все равно остается одной из самых больших домашних пород. Ее вес может превышать 8 кг.

Эта порода происходит от римских домашних кошек, известных своими охотничьими навыками и силой. Современные британцы – это спокойные, привязанные к владельцу кошки, прекрасно ладящие с домочадцами и другими животными. Однако они не любят, когда их берут на руки.

Чаузи

Чаузи – экзотическая порода с дикими корнями, которая считается одной из самых дорогих в мире. Эти кошки имеют длинное тело, стройные ноги и весят более 11 кг.

Они произошли от джунглевых кошек, но современные чаузи значительно отдалены от своих диких предков. Они обладают домашним темпераментом, сочетая независимость и общительность. Они хорошо уживаются с другими животными, хотя могут проявлять характер при небрежном обращении.

Эти великие породы поражают не только своими размерами, но и уникальными чертами характера. Независимо от того, какую из них вы выберете, эти кошки станут настоящими компаньонами и украшением любого дома.

Раньше мы рассказывали о топ породах собак, которые не ладят с детьми.

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