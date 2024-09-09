Назад, в 2000-е: какая прическа из прошлого набирает популярность

В мире моды и красоты наблюдается интересная тенденция: прически, популярные в начале XXI века, снова набирают популярность. Это явление подробно освещается в недавнем материале престижного издания Stylist. Волна ностальгии по прошлому десятилетию вернула нам один из наиболее характерных трендов того времени – удлиненная боковая челка. Об этом пишет Радиотрек.

Этот стиль, являвшийся неотъемлемой частью эстетики 2000-х, характеризуется наличием челки длиннее традиционного. Его особенность состоит в том, что он берет свое начало сбоку головы и элегантно спадает, прикрывая только половину лба. Обычно челка укладывается по диагонали, гармонично повторяя естественную линию роста волос, придающую прическе мягкий, непринужденный вид.

На пике своей популярности эту стрижку носили такие знаменитые личности, как сестры Олсен, известные своим влиянием на моду начала 2000-х, поп-икона Хиллари Дафф и молодая Рианна, только начинавшая свой путь к мировой славе.

В наше время эта прическа переживает свое второе рождение, находя новых поклонниц среди звезд. Среди них – звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега, супермодель Белла Хадид, голливудская актриса Дженниффер Гарнер и многогранная талантливая Зендея. Каждая из этих знаменитостей придает свой уникальный штрих к классическому стилю, адаптируя его под свой образ и индивидуальность.

Хотя этот стиль считается достаточно универсальным, важно отметить, что он может подходить не всем. Ключевым фактором в выборе такой прически является форма лба. Обладательницам невысокого лба следует быть осторожными, поскольку длинная челка может создавать дискомфорт, постоянно попадая в глаза.

Правильная укладка является ключевой для достижения желаемого эффекта. Основное правило состоит в том, чтобы сушить челку в направлении, противоположном желаемому расположению. Это позволяет создать объем и обеспечить лучшую фиксацию.

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Пошаговая инструкция для идеальной укладки:

Начните с использования обыкновенной щетки для высушивания корней волос. Перейдите к круглой щетке для придания челке желаемой формы и изгиба. Для создания более объемной прически используйте большую круглую щетку, уделяя особое внимание корням. Завершите укладку, нанеся спрей на корни волос для дополнительной фиксации и объема.

Эта прическа – отличный способ придать свежести и стилю вашему образу, одновременно отдавая дань моде прошлого. Экспериментируйте, адаптируйте ее под свой уникальный стиль, и вы обязательно почувствуете себя иконой стиля начала 2000-х в современном мире.

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