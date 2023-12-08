Названы 5 лайфхаков, о которых должен знать каждый владелец домашних животных

Животные приносят в нашу жизнь безграничную радость, но иногда они могут творить беспорядки и разгром. Чтобы ваш дом оставался уютным и для вас, и для ваших пушистых членов семьи, вот несколько полезных советов по организации пространства и поддержанию чистоты.

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С этими простыми советами вы сможете обеспечить гармонию в доме, где все члены семьи, включая животных, будут счастливы и живут в комфорте, пишет Телеграф.

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Отпугивайте котов алюминиевой фольгой

Если ваш кот выбирает мебель для царапания, попробуйте использовать алюминиевую фольгу. Котам не нравится ее текстура, и они избегают мест, где она разостлана. Обмотайте фольгой ножки мебели или области, куда часто прыгает кот.

Спрячь кошачий туалет

Дайте вашему коту пространство для интимности, спрятав его туалет в старую корзину для белья или небольшой шкафчик. Вырежьте боковую дверцу размером под вашего любимца для удобного доступа.

Используйте коврик для рабочего стула под птицу клетку

Птичьи клетки часто приносят множество пищи и мусора. Поставьте коврик для рабочего стула под клетку, чтобы сохранить чистоту дома, ловя разбросанные остатки.

Купите органайзер для корма для домашних животных

Для тех, кто имеет четырехлапого друга, удобно хранить сухой корм в большом контейнере. Это не только сохранит свежесть, но и облегчит кормление, предоставляя возможность легко насыпать пищу в миску.

Используйте собачий коврик для грязных лап

Перед выходом в дождь выложите коврик или полотенце, чтобы ваша собака могла вытереть лапы. Научите ее оставаться на коврике, пока вы не протрете лапы. Это поможет избежать заноса грязи и пятен в дом.

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