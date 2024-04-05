Названы овощи, которые гарантируют здоровый сон даже после чашки кофе

Уже ни для кого не секрет, что утренняя чашка кофе дарит бодрость и заряд энергии на весь день. Однако употребление кофеина во второй половине дня может негативно повлиять на качество сна.

Период полураспада кофеина в организме составляет 6-8 часов. Это означает, что выпитая в 14:00 чашка кофе будет наполовину выведена только к 22:00. Поэтому употребление кофеина во второй половине дня может привести к нарушению сна. Об этом пишет ТСН.

Как нейтрализовать кофеин и крепко уснуть?

На помощь приходит удивительный овощ – брокколи! Употребление брокколи на ужин поможет организму быстрее переварить кофеин и нейтрализовать его действие. Секрет брокколи кроется в уникальном составе, стимулирующем выделение ферментов, ускоряющих усвоение кофеина.

Чем еще полезна брокколи?

Укрепляет пищеварительную систему: благодаря высокому содержанию клетчатки брокколи нормализует работу кишечника и улучшает пищеварение.

благодаря высокому содержанию клетчатки брокколи нормализует работу кишечника и улучшает пищеварение. Укрепляет кости и сосуды: брокколи богата кальцием, калием и витамином K, необходимыми для здоровья костей и сосудов.

брокколи богата кальцием, калием и витамином K, необходимыми для здоровья костей и сосудов. Повышает иммунитет: брокколи содержит витамин C, являющийся мощным антиоксидантом и укрепляющий иммунную систему.

брокколи содержит витамин C, являющийся мощным антиоксидантом и укрепляющий иммунную систему. Предупреждает болезнь Альцгеймера: исследования показали, что регулярное употребление брокколи может помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

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Кому не рекомендуется употреблять брокколи?

После операции брокколи может стимулировать газообразование, что нежелательно после оперативного вмешательства.

брокколи может стимулировать газообразование, что нежелательно после оперативного вмешательства. Повышенная кислотность желудка: брокколи может раздражать слизистую желудка, поэтому людям с повышенной кислотностью следует употреблять ее с осторожностью.

брокколи может раздражать слизистую желудка, поэтому людям с повышенной кислотностью следует употреблять ее с осторожностью. Заболевание поджелудочной железы: при панкреатите брокколи может усугублять симптомы заболевания.

при панкреатите брокколи может усугублять симптомы заболевания. Перед полетом: употребление брокколи перед полетом может привести к вздутию живота и газообразованию.

Употребление брокколи на ужин – это не только вкусный, но и полезный способ нейтрализовать кофеин и обеспечить себе крепкий и здоровый сон.

Напомним, мы уже писали, сколько чашек кофе можно выпить за день, чтобы себе не навредить.

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