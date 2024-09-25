Не выбрасывайте и не сжигайте: шесть причин собирать опавшие листья в саду

Осень – пора красивых пейзажей и обильного ноября. Однако, что делать с опавшей листвой? Сжигать – не самый лучший вариант.

Существует множество способов использовать это природное богатство с пользой для вашего сада. Издание Woodland Trust предлагает несколько полезных идей.

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Лиственный перегной:

Опавшие листья – это отличная основа для создания листового перегноя. Он подкисляет почву, задерживает влагу и улучшает ее структуру.

Как сделать: Соберите влажные листья в мешки, утрамбуйте и оставьте в прохладном месте в год. Используйте перегной для подкормки растений, которые любят кислую почву (гортензии, рододендроны).

Компост из листьев

Добавление опавших листьев в компостную кучу ускоряет процесс компостирования и делает его более питательным. Измельчите листья и добавьте их к другим компостным материалам. Полученный компост используйте для подкормки растений на огороде и саду.

Мульчирование

Слои опавших листьев, разбросанные по грядкам и клумбам, выполняют роль мульчи. Предотвращает испарение влаги, угнетает рост сорняков, защищает корни растений от перегрева и промерзания. Распределите слой листьев вокруг растений, избегая стволов.

Удобрение для газона

Измельчите листья с помощью газонокосилки и равномерно распределите по газону. Листья, разлагаясь, обогащают почву органическими веществами, улучшают его структуру.

Субстрат для комнатных растений

Смешайте измельченные листья с другими компонентами почвосмеси. Листья улучшают воздухопроницаемость почвы и обеспечивают растения дополнительными питательными веществами.

Домик для "полезных существ"

Їжак побудував будинок з листя. Источник: woodlandtrust.org.uk

Куча опавших листьев – идеальное место для зимовки ежей и других полезных насекомых. Соберите листья в кучу в тихом уголке сада. Ежи уничтожают вредителей сада, таких как улитки и насекомые.

Опавшие листья – ценный ресурс для вашего сада. Вместо того чтобы сжигать его, найдите ему более рациональное применение. Сделайте свой сад еще более плодородным и красивым.

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