Объемные, короткие, дутые: топ трендовых пуховиков на зиму-2025
Зимний сезон 2024-2025 предлагает широкий выбор стильных и комфортных пуховиков, сочетающих функциональность с модными тенденциями.
В этом сезоне модницы будут иметь огромный выбор трендовых моделей. Об этом пишет НОВОСТИ LIVE.
Топ-5 трендовых моделей:
Пуховики с массивными воротниками
Особенность сезона – выразительные воротники из основной ткани или экомеха, придающие образу элегантности и обеспечивающие дополнительную защиту от холода.
Объемные силуэты
Чрезвычайно популярные "воздушные" модели: просторные куртки-одеяла и пуховики с большими карманами, доступны как в длинных, так и в коротких вариантах.
Укороченные модели
Практические короткие пуховики остаются в тренде, отлично сочетаясь с джинсами и джогерами.
Дутые пуховики
Хит сезона – объемные модели в пастельных тонах (бежевый, нежно-розовый, голубой).
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Комбинированные пуховики
Актуальными остаются модели с сочетанием разных материалов в оверсайз-крое.
Цветовая гамма сезона отходит от классических черного и серого в пользу природных зелено-коричневых оттенков – от хаки до темно-зеленого.
Напомним, мы уже писали, какая обувь будет в моде осенью-зимой 2024-2025 года.
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