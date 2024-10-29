Объемные, короткие, дутые: топ трендовых пуховиков на зиму-2025

Зимний сезон 2024-2025 предлагает широкий выбор стильных и комфортных пуховиков, сочетающих функциональность с модными тенденциями.

В этом сезоне модницы будут иметь огромный выбор трендовых моделей. Об этом пишет НОВОСТИ LIVE.

Топ-5 трендовых моделей:

Пуховики с массивными воротниками

Особенность сезона – выразительные воротники из основной ткани или экомеха, придающие образу элегантности и обеспечивающие дополнительную защиту от холода.

Трендовые пуховики. Источник: Instagram

Объемные силуэты

Чрезвычайно популярные "воздушные" модели: просторные куртки-одеяла и пуховики с большими карманами, доступны как в длинных, так и в коротких вариантах.

Трендовые пуховики. Источник: Instagram

Укороченные модели

Практические короткие пуховики остаются в тренде, отлично сочетаясь с джинсами и джогерами.

Трендовые пуховики. Источник: Instagram

Дутые пуховики

Хит сезона – объемные модели в пастельных тонах (бежевый, нежно-розовый, голубой).

Трендовые пуховики. Источник: Instagram

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Комбинированные пуховики

Актуальными остаются модели с сочетанием разных материалов в оверсайз-крое.

Цветовая гамма сезона отходит от классических черного и серого в пользу природных зелено-коричневых оттенков – от хаки до темно-зеленого.

Напомним, мы уже писали, какая обувь будет в моде осенью-зимой 2024-2025 года.

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