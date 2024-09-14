Омолаживающий макияж: эксперт поделилась эффективными техниками, которые помогут ''сбросить'' лишних 10 лет

Опытный визажист и косметолог Кейт Хьюз поделилась секретами, как с помощью макияжа выглядеть моложе.

С ее 30-летним опытом в этой сфере она хорошо знает, как помолодеть на целых 10 лет. Об этом пишет ТСН.

"Я понимаю разочарование, когда твоя внешность не соответствует твоему внутреннему ощущению, – говорит 54-летняя Кейт, – В возрасте 50 лет моя кожа стала намного суше и потеряла часть своего сияния. Менопауза также сказалась на лице. Ухудшала мой вид и неправильная техника визажа".

Кейт Хьюз поделилась советами, как с помощью простых методов вернуть "молодое сияние и яркость".

Сосредоточьтесь на бровях

Кейт пользуется мягким, заостренным карандашом, чтобы сделать брови длинным хвостиком, и рекомендует обязательно использовать щеточку для расчесывания волос вверх.

Следует избегать прямого рисования и опускания брови вниз, ведь это может придать глазам уставший вид.

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Мягкие тени для глаз

Используйте наклоненную кисточку для нанесения теней и каштаново-коричневые оттенки.

Проведите линию вдоль верхнего века мягким коричневым карандашом или тенями. Подведите нижнее веко по линии роста ресниц, направляя линию вверх.

Нанесите тушь для ресниц, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Бронзер и румяна

Для того, чтобы ваша кожа выглядела ярко и сияюще, обязательно сочетайте использование бронзера и румян.

Примените бронзер на скулах, лбу и подбородке, чтобы достичь эффекта натурального загара.

Затем распределите румяна на скулах, нанося их сверху, чтобы придать лицу свежий вид. Нанесение румян и бронзера слишком низко может привести к тому, что лицо будет выглядеть потянутым вниз, создавая впечатление усталости.

Выберите продукт с легким блеском для придания сияния. Чрезмерный блеск может подчеркнуть морщины и мелкие линии.

Подтяните губы

Нарисуйте контур губ карандашом, имеющим натуральный оттенок, сосредотачивая внимание на средней части.

Накрасьте губы помадой или блеском, при этом оставьте внутренние уголки абсолютно без краски. Это поможет приподнять губы и избежать их сужения.

Кейт Хьюз до макияжа. Источник: thesun

Кейт Хьюз после макияжа. Источник: thesun

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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