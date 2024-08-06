Они станут отличным дополнением к любому сразу: с чем стилизовать штаны-карго.

В этом сезоне фаворитом модниц стали брюки цвета кофе в стиле милитари. Их популярность обусловлена удобным кроем и универсальностью в создании ансамблей. Об этом пишет Радиотрек.

Высокие карго и обувь без задника

Бесспорный хит — сочетание классических вещей с модными аксессуарами, например мюли и большая сумка. Брюки с высокой талией и стянутыми лодыжками в стиле "баллон" демонстрируют важность цветовой гармонии.

Карго цвета кофе с молоком

В палитре оттенков кофе появились золотистые нотки. Изысканная модель с атласными деталями придает элегантность. Для непринужденного образа дополните ансамбль сандалями – идеальный наряд для насыщенного дня.

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Брюки карго и изящные каблуки

В коллекции французского дома Saint Laurent, где доминирует эстетика сафари-шик, модницы комбинируют брюки с рубашками.

Ключ к элегантности – в кофейном цвете. Сандалии на массивном каблуке придают бунтарскому духу, уравновешивая женственность и маскулинность.

Карго с пайетками и изящная обувь

Для яркого образа смело используйте пайетку. Такие брюки уместны как днем, так и вечером. В тандеме с сандалями на ремешках они создают изысканный и стильный ансамбль.

Брюки карго и минималистичный топ

Модницы знают: простой топ – идеальный компаньон для ярких брюк. Для эффектного образа достаточно кофейных карго и лаконичного топа.

Благодаря блеску и изысканности, такие сандалии или кроссовки превращают ансамбль в непревзойденный, привлекая внимание к вашим нарядам.

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

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