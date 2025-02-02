Поклонники дивана: топ самых ленивых пород собак

Многие считают, что собаки нуждаются в постоянном движении и активных прогулках, однако существуют породы, ведущие спокойный образ жизни и не требующие значительных физических нагрузок. Такие знания могут пригодиться тем, кто ищет себе четырехлапого друга.

Как отмечает издание Express, основательница службы Nose to Trail Рэйчел Роджерс, специализирующаяся на поведении собак и укреплении их связи с владельцами, определила несколько пород, нуждающихся в минимальных физических упражнениях. Она объяснила, что некоторые собаки по своей природе менее энергичны, особенно это касается мелких и декоративных пород.

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К таким породам относятся французские бульдоги, чихуахуа, ши-тцу и кавалер-кинг-чарльз-спаниели. Французские бульдоги обладают низким уровнем энергии и вполне довольствуются короткими прогулками или легкими играми. Чихуахуа быстро устает, поэтому их физическая активность обычно ограничивается короткими выходами на улицу или игрой дома. Ши-тцу любят непродолжительные прогулки, но больше всего ценят спокойное времяпрепровождение рядом с хозяином. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели предпочитают размеренный темп жизни, требуя лишь ненавязчивых прогулок и большого количества внимания.

Неожиданно в этот список попали и борзые, которые, несмотря на свое прошлое в мире гонки, после завершения карьеры нуждаются гораздо меньше физических нагрузок. Они довольны короткими прогулками и легкими упражнениями, а для хорошего самочувствия им необходима умственная стимуляция и взаимодействие с владельцем.

Рейчел также посоветовала тем, кто хочет собаку с минимальными физическими потребностями обратить внимание на старших животных. Они, как правило, менее активны и полностью удовлетворяются игрушками или простыми занятиями на дому.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

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