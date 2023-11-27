Понравится даже тем, кто не любит этот овощ: Как приготовить драники из тыквы
Тыква известна своими полезными свойствами, но некоторые люди могут не переносить ее неповторимый вкус. Однако этот рецепт тыквенных драников может изменить их отношение к этому овощу.
Этот рецепт может стать настоящей вкусностью, особенно в сочетании со сметаной и свежей зеленью. Следовательно, даже те, кто раньше не был поклонником тыквы, могут наслаждаться вкусным и оригинальным блюдом, пишет prostoway.
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Ингредиенты:
- 0,5 кг очищенной тыквы
- 2 лука
- 2-3 зубчика чеснока
- 1-2 яйца
- 4-5 ст. л. муки
- Соль, перец
- Масло для жарки
Приготовление:
- Натереть тыкву и лук на большую терку, а чеснок – на малую.
- Добавить яйца, муку, соль и перец к тертой тыкве и луку. Тщательно смешать.
- Ложкой выкладывать смесь на разогретую сковороду с маслом, формируя драники.
- Выпекать на умеренном огне до получения румяной корочки с обеих сторон.
- Выложить тыквенные драники на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Подаем на тарелку и украшаем по вкусу.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.
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